Motivul pentru care Miki de la K-pital nu a mai apărut la TV. „Probabil mi s-a întâmplat ceva”

„Un pic nu m-am mai regăsit, am luat pauză de la tv, dar nu știu să spun de ce. Probabil mi s-a întâmplat ceva, dar am trecut peste. Nici la evenimente nu am mai fost, nu mai puteam să merg.

Oamenii mă știu, știu că am trupă și mă cheamă la evenimente și, cumva, m-am pierdut în treaba asta, am uitat de tv.

Probabil mi s-a întâmplat mie ceva la vreo emisiune și am rămas cu un gust amar. În acea perioadă îmi aduc aminte că era multă bârfă și mi-am dat seama că nu mă regăsesc și am vrut să o las mai moale, dar cred că am lăsat-o prea mult”, a spus Miki de la K-pital la Antena Stars.

„Sunt bine, binișor, pentru că este un pic de pandemie și, cumva, toată lumea, toți artiștii s-au oprit. Eu eram obișnuită să nu am timp, eram mereu pe fugă.

Anul trecut, am stat trei luni în casă, am curte și nu am ieșit deloc. Am făcut curățenie în toată casa. În pandemie m-am apucat să fac tablouri, să pictez.

Am început să le pun și pe Facebook, inițial le-am dat oamenilor gratis, dar ei m-au întrebat dacă nu am și de vânzare. Și în perioada aceea am avut foarte mult timp și am început să fac ca lumea”, a spus Miki de la K-pital la Antena Stars.

