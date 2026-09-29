Vile de lux cu paturi de hotel și canapele din piele, construite într-o închisoare din Indonezia pentru deținuții „speciali”

Mai multe vile de lux cu paturi de hotel, canapele din piele, televizoare uriașe și spații de relaxare au fost construite în interiorul unei închisori din Indonezia. În „celulele” de lux ar fi fost găzduiți deținuții „speciali”, potrivit portalului de știri The Straits Time.

Vile de lux ar fi fost construite într-o închisoare din Indonezia

Cinci oficiali de rang înalt dintr-o închisoare de maximă securitate din Cibinong, Bogor, Indonezia, au fost suspendați pe 26 septembrie, după ce Ombudsmanul național indonezian a descoperit condiții privilegiate pentru anumiți deținuți.

Potrivit unei investigații efectuate pe 23 septembrie, aceștia locuiau în vile asemănătoare cu cele de vacanță, se bucurau de acces la mașini de lux și aveau la dispoziție o sală de fitness și un simulator de golf în construcție. Ombudsmanul Republicii Indonezia este o instituție publică independentă din Indonezia, responsabilă cu supravegherea furnizării serviciilor publice de către aparatul de stat. Instituția acționează ca un garant al drepturilor cetățenilor în raport cu birocrația statului

Ce dotări aveau vilele de lux din închisoare

În timpul inspecției, membrii Ombudsmanului au observat o zonă împrejmuită, la aproximativ 100 de metri de blocurile cu celule din închisoare. În această zonă se aflau peste 10 unități rezidențiale, unele dintre ele cu mobilier complet: canapele din piele, televizoare de ultimă generație și frigidere. Mai exact, vile dotate complet care au transformat penitenciarul într-o închisoare de lux.

Din imaginile distribuite în mediul online, se vede cum dormitoarele erau dotate cu paturi king size, asemănătoare celor din hoteluri și lumini led.

Mai mult, în interiorul unei locuințe au fost găsite sticle de alcool, iar unul dintre ocupanți s-a identificat ca fiind deținut. „Când au realizat că este vorba de Ombudsman, au fugit imediat în dormitoare”, a declarat Syafrida Rachmawati Rasahan, membru al instituției, pentru sursa citată mai sus.

Motivul pentru care ar fi fost construite casele de lux în închisoare

Oficialii închisorii au susținut că locuințele descoperite sunt „case de asimilare”, concepute pentru a facilita reintegrarea deținuților în societate. Cu toate acestea, investigațiile au relevat că unele case erau ocupate de mai mulți deținuți, iar altele doar de unul singur, ceea ce sugerează o clasificare preferențială.

„Un deținut a recunoscut că a plătit pentru a locui acolo, dar încă nu știm suma sau destinatarul banilor”, a spus Fikri Yasin, un alt membru al Ombudsmanului.

Deținuții ar fi plătit săptămânal pentru casele de lux

Informațiile obținute de presa indoneziană de la vizitatori indică faptul că deținuții ar fi fost obligați să plătească sume săptămânale pentru locuințele speciale. Un exemplu este cazul unui deținut care a fost taxat cu 150.000 de rupii (n.r. - aproximativ 10,70 dolari) pe săptămână.

În plus, ar fi fost descoperite vehicule de lux și o rută neasigurată printr-o zonă de depozitare a deșeurilor, care ar permite accesul neautorizat în și din închisoare.

„Este clar că unii deținuți care ar fi trebuit să fie în blocurile celulare se aflau în afara acestora”, a subliniat Syafrida, pentru portalul de știri citat mai sus.

Ahmad Muzani, președintele Adunării Consultative Populare, și-a exprimat îngrijorarea pe 27 septembrie. „Este regretabil că deținuții au avut acces la facilități la care nu ar fi trebuit să aibă dreptul”, a declarat el.

În cadrul unei audieri parlamentare pe 28 septembrie, directorul general al Corecțiilor, Mashudi, a afirmat că locuințele erau destinate personalului închisorii, dar a recunoscut că 13 din cele 16 unități nu erau înregistrate oficial ca active ale statului.