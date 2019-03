Nicolas Cage și Erika Koike s-au căsătorit pe 23 martie, în Las Vegas, și în aceeași zi au depus actele în acest sens.

La doar patru zile distanță, actorul a cerut în instanță anularea căsătoriei. Motivele acestei decizii sunt deocamdată necunsocute.

Deși au preferat să păstreze discreția, actorul a confirmat relația pe care o avea cu Erika Koike, o specialistă în cosmetică, în aprilie 2018. La acea vreme, Nicolas Cage și Erika Koike au fost văzuți împreună în Puerto Rico, unde actorul filma pentru un nou film.

