Oana Radu își dorește să participe la Eurovision. „Am și o piesă supertare”

Artista a devenit cunoscută în urma participării sale la „Vocea României”. Când a urcat pentru prima dată pe scena de la Pro TV, Oana Radu arăta diferit, avea multe kilograme în plus, o altă înfățișare.

Anii au trecut, iar ea s-a schimbat radical. A slăbit zeci de kilograme și a vizitat și cabinetul medicului estetician.

A avut diverse colaborări pe plan muzical, a lansat mai multe melodii, iar acum a făcut un anunț. Vedeta e foarte activă pe Instagram, iar acolo unul dintre fani a întrebat-o dacă e tentată să participe la Eurovision.

Cântăreața a spus că da, își dorește să facă asta și, mai mult decât atât, are chiar și o piesă pregătită.

„Să știi că e un vis de-al meu și da, am de gând să particip la Eurovision. Am și o piesă super tare … poate chiar o să particip cândva”, a dezvăluit Oana Radu pe Instagram.

Roxen a reprezentat România la Eurovision 2021

Roxen a ratat calificarea în marea finală Eurovision 2021 de pe 22 mai. Aceasta a reprezentat România cu piesa „Amensia”.

„Noaptea trecută am avut onoarea să vă transmit un moment foarte special. În ciuda rezultatului, inimile noastre au fost acolo. Noi am dat tot ce-am avut mai bun, iar mesajul nostru s-a făcut auzit. Multumesc foarte mult tuturor celor care m-au sustinut și celor care continua sa-mi arate o dragoste incredibila! Multumesc, Eurovision! A fost un moment foarte special din viața mea si sunt super recunoscătoare pentru tot! ”, a scris Roxen după experiența de la Rotterdam din acest an.

