De Livia Lixandru,

În urmă cu ceva timp, Oana Radu a fost jignită în plină stradă, chiar de bărbatul de care era îndrăgostită. Acela a fost momentul în care artista a luat o decizie importantă. În urma unei diete stricte, aceasta a slăbit 65 de kilograme.

„M-a motivat însă un băiat, extrem de mult. M-a jignit. El s-a oferit să mă ajute în toată lupta asta cu greutate, îi explicasem că încercaseră foarte multe persoane să mă ajute și că nu mai are rost să mă ajute, pentru că nu merge.

Și mi-a zis să mergem la alergat și am zis da, dar nu am știut dacă am putut să alerg doi metri și m-a jignit, m-a făcut grasă, mi-a zis că degeaba sunt frumoasa dacă sunt obeză, de față cu toată lumea, în parc. Mi-a zis lucruri adevărate. Nu există frumusețe oricum. Fizicul nu este frumos oricum. Și tot văd genul ăla de poze cu fete grase, cu „îmi iubesc corpul. Mă plac așa cum sunt’.

Apreciez curajul, că mi-e rușine mie să merg pe plajă așa, dar nu există corp frumos așa. Pe o persoană slabă stă bine orice” a declarat Oana Radu pentru AntenaStars, potrivit VIVA!

