Organizatorii Oscar refuză ”Zoom”, iar ziarul italian Il Giornale scrie că ”dacă filmul românesc Colectiv nu câștigă, ar fi un adevărat scandal”

Cursa pentru premiile Oscar continuă în multe feluri. Publicația americană The Variety notează într-un amplu articol de culise că organizatorii vor ca în gala laureaților să nu existe niciun mesaj prin zoom, ci doar prezență fizică.

Cei din Academia Americană de Film au închiriat gara din Los Angeles și își doresc ca nominalizații să fie prezenți fizic, aflați în siguranță în spațiile imense ale clădirii istorice, într-un spectacol care să semnifice, simbolic, începutul revenirii la normalitatea de după pandemia Covid-19. De altfel, în Los Angeles, California, se redeschid sălile de cinema, cu respectarea unui număr mai mic de participanți.



Clădirea istorică a gării din Los Angeles plină de stelele filmului mondial, trenurile și autobuzele circulând normal pe fundal într-un spectacol creat de mari regizori, prezența în persoană a celor nominalizați și discursuri pe scenă pentru câștigători, acesta este felul în care organizatorii Oscar consideră că ar trebui să arate seara de 25 aprilie 2021.

Pe de altă parte, referitor la competiția în sine a celor mai bune filme, siteul revistei britanice Screen International citează o serie de votanți anonimi, dintre miile de specialiști care sunt membri ai marilor academii de film din SUA și UK.

Aceștia spun că speră ca colegii lor de vot pentru premiile Oscar 2021 ”să se conecteze cu adevărat” la oferta extraordinară de pe liste, ”mai ales la cea deosebită de la filmele documentare” despre care spun că arată fabulos la Oscar.

Revista britanică scrie că, în schimb, în cazul Galei premiilor BAFTA la categoria de filmele documentare dintre nominalizări lipsesc, cu o excepție, filmele făcute cu mult respect pentru meseria de regizor.



Numai Colectiv de Alexander Nanau este demn de acest nivel de atenție pentru integritate și meșteșug. Screen International despre nominalizările BAFTA:

”Restul filmelor sunt filme bazate pe subiect – conținut peste meșteșug – ceea ce sugerează un viitor disturbant pentru forma filmelor (ca și cum un algoritm generează nominalizările, asta îmi spune această listă)”, citează revista britanică pe unii dintre votanți. Ei se referă la faptul că se încurajează subiectele la modă, dar realizate, deseori, pripit și promovate prin intermediul marilor rețele de streaming.





Colectiv nu e favorit, dar oamenii sunt uluiți de film pe rețelele de socializare



Revenind la Oscar, în finala de cinci documentare Colectiv este singurul film european. În plus, producția lui Alexander Nanau și a Biancăi Oana nu e susținută de o mare platformă de streaming, Netflix, Amazon sau Apple, coloși despre care The Variety scrie că bagă în promovarea zecilor de producții pe care le-au adus în finală ”și 100 de milioane de dolari”.



De pildă, în finala de cinci filme de la documentare, Netflix are două producții (Crip Camp și My Octopus Teacher – ambele favorite), iar Amazon are Time, un alt favorit cert.

Într-o asemenea companie, Colectiv își continuă cursa înregistrând un succes fără precedent la public. Documentarul care reprezintă România în două categorii la Oscar a intrat chiar în aceste zile pe rețeaua Hulu din Statele Unite, cu multe reacții copleșitoare din partea audienței.

Nu e doar mobilizarea românilor care locuiesc și muncesc în străinătate, ci sunt reacții din zeci de țări. ”Man, if Collective loses documentary feature, Im gonna be MAD”, sună unul dintre mesajele pe twitter, de la o tânără americancă, text care nu are nevoie de traducere.

„Este probabil cel mai bun titlu de jurnalism de la Citizen Kane”

În Europa, cotidianul milanez Il Giornale, scrie în articolul cu titlul ”Jurnalismul de investigație amplificat de o capodoperă” că: ”Pariurile s-au închis”. E un fel de a spune că, din perspectiva ziarului italian, Colectiv e cel mai valoros film din finala documentarelor.

Dacă Colectiv nu câștigă categoria Cel mai bun documentar la următoarele Oscaruri, ar fi un adevărat scandal. Maurizio Acerbi, Il Giornale:

Articolul din ziarul italian Il Giornale

Unde se poate vedea Colectiv în România, în Italia și în Marea Britanie



Românii din Italia pot vedea Colectiv pe platforma iwonderfull. ”Este atât de copleșitor și emoționant încât îl face să pară un thriller grozav, mai mult decât un documentar”, îl descrie Il Giornale. ”Este probabil cel mai bun titlu de jurnalism de la Citizen Kane”, continuă ziarul. ”Rezultatul este o capodoperă, mai bună decât multe filme noir. Un film care te lasă fără suflare și care ar trebui prezentat în redacțiile multor ziare italiene”.

În Marea Britanie, BBC Four va difuza Colectiv luni, 29 martie. În România, Colectiv poate fi văzut pe HBO Go.

