Sam Smith și Swedish House Mafia vin la UNTOLD 2024. Vor face spectacol pentru prima dată pe scena de la Cluj-Napoca

Câștigător al unui premiu Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, Sam Smith vine pentru prima dată în România, la UNTOLD 2024. Artistul în vârstă de 31 de ani se bucură de un adevărat succes la nivel global, fiind recompensat cu opt discuri de platină pentru primul său album de debut, „In The Lonely Hour”.

„Stay with Me”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, a înregistrat mai multe recorduri, pe platforma Spotify având peste 2 miliarde de ascultări. Au urmat alte melodii de succes, printre care „Writings On The Wall”, care i-a adus artistului un premiu Oscar și un Golden Globe, piesa fiind inclusă în coloana sonoră a seriei „James Bond – Spectre”.

În urmă cu un an, Sam Smith a revenit în toate topurile muzicale la nivel mondial. Cu single-ul „Unholy”, colaborarea cu Kim Petras, a debutat pe locul 1 în Statele Unite, și a fost recompensat cu un Grammy la categoria Best Pop Duo/Group Performance și a ajuns la peste 1,3 miliarde de stream-uri pe Spotify.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări DOCUMENT. Bacterii periculoase descoperite în borșul de pește dat de pomană pacienților de la spitalul din Murgeni, unde au murit trei oameni

Trupa Swedish House Mafia la UNTOLD 2024

Pe scena principală de la UNTOLD 2024 va urca și trupa Swedish House Mafia. Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello formează un supergrup de DJ, pionieri EDM și figuri relevante în genul progressive house. Cu un background incredibil, cei trei au reușit să schimbe jocul în cultura dance și au inspirat generații de producători, susțin organizatorii festivalului în comunicatul oficial.

Abonamente la UNTOLD 2024

În cele patru zile și patru nopți de festival, creatorii UNTOLD spun că vor transforma Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversității genurilor muzicale, care include live act-uri, show-uri ale celor mai cunoscuți artiști din cultura EDM, techno, tech-house, deep-house, house, trance, hip-hop, pop, drumnbass, trap, dubstep, trip-hop și multe altele.

Fanii pot achiziționa abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie de pe untold.com. Cea de-a noua ediție a festivalului UNTOLD va avea loc între 8-11 august 2024.

Foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News