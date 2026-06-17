Secretul unui ten impecabil! Rux Opulență: „Am început să folosesc fond de ten pe la 23 de ani”

Pe Rux am întâlnit-o la un eveniment de beauty, unde anual, doamnele și domnișoarele vin să-și caute frumusețea. Rux nu era în căutarea frumuseții, ci era doar în testarea unor noi produse cosmetice. Am profitat de ocazie și am întrebat-o dacă „obsesia” ei pentru tot ce înseamnă produse dermatocosmetice este din perioada adolescenței.

„Nu era atâta skin care pe vremea aia și nici nu aveam acces, nici produse și nici bani. Până în 30 de ani nu pot să zic că am făcut ceva special. N-am avut nevoie, adică în afară de cremă hidratantă nu mă dea cu nimic. Fond de ten am folosit foarte târziu. Cred că am început să folosesc fond de ten pe la 25, nu, 23 de ani, dar doar când trebuia să ies undeva. Când ieșeam pe stradă undeva, nu mă machiam. Era pentru ocazii speciale fondul de ten. Bine, era și scump și nu voiam să-l folosesc”, a declarat Rux pentru Libertatea.

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Chiar dacă în prezent acordă mai multă atenție tenului, Rux spune că nu urmează ritualuri complicate. Accentul cade în continuare pe hidratare, pe care o consideră esențială pentru menținerea unui aspect sănătos al pielii.

„Nici după 30 de ani nu pot să zic că fac ceva special. Doar că folosesc în continuare creme hidratante. Este cel mai important lucru pentru mine. Am măști de hidratare. Noaptea eu pun tot ce-i hidratat în măști, creme, sheet mask Sub astea, înainte de masca de hidratare, pun ori vitamina C, ori retinol. Cam asta fac. Și mai sunt diferite serum-uri pe care le-am descoperit acum, că na, e nebunie cu produsele coreene, pe care le folosesc o dată pe săptămână. Și în rest fac și tratamente cosmetice, gen mezoterapie, injecții cu vitamine, genul ăsta”, a mai povestit Rux, în timp ce interacționa cu reprezentanții brand-urilor de beauty prezenți la eveniment.

În timp ce multe persoane își adaptează rutina de skin care în funcție de anotimp sau destinații de vacanță, la Rux rutina nu suferă modificări majore. Există două ingrediente la care renunță temporar pentru a evita sensibilizarea pielii în timpul expunerii la școală.

„În vacanțe nu fac nimic diferit. Renunț la vitamina C și retinol pentru că nu ai voie să te expui la soare. Îmi iau cu mine toate produsele de hidratare și SFP-ul. Și mai nou, mai folosesc de două ori pe săptămână, să zicem, niște serum-uri cu niacinamide care mai curăță impuritățile, punctele negre”, a mai povestit Rux pentru Libertatea.

Pentru Rux, stilul de viață sănătos este un aliat puternic pentru piele

Totuși, pe lângă toate cremele, măștile, tratamentele faciale și alte trucuri cosmetice, adevăratul secret din spatele tenului ei impecabil este un stil de viață sănătos. A dezvăluit că nu mai consumă carne de mai bine de 25 de ani, iar zahărul încearcă să-l evite cât de mult posibil.

„Dacă vreți să vorbim de dietă, o să mă urâți. Nu mănânc carne de 25 de ani. Nu beau alcool, nu fumez, nu beau cafea. Deci urâți-mă. O să spuneți: da, lasă-ne cu vrăjeala”, dar vă zic că ajută foarte mult chestia asta. Zahărul este inamicul principal al bătrâneții, pentru că ăla „sparge” celulele de colagen, din ce am înțeles, din piele. Însă la zahăr nu pot să renunț. Este singura mea bucurie. Dar nu exagerez, adică mănânc așa, două pătrățele de ciocolată. Îmi mai fac câte o bucurie”, a mai declarat Rux pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

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