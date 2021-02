Tradițional, Variety găzduiește predicțiile pentru premiile Oscar. La categoria „Cel mai bun film documentar”, documentarul lui Alexander Nanau ocupă poziția 14, în timp ce la categoria „Cel mai bun film străin”, e pe locul 8 în prognozele revistei americane.

Estimările nu sunt alcătuite pe baza preferințelor revistei, ci luând în calcul informațiile din industrie.

Marți e ziua semifinalistelor la Oscar

Variety face aceste predicții în patru etape, care se desfășoară pe tot parcursul anului: draft, presezon, sezon regulat și postsezon. Acum, Variety a ajuns la cea de-a treia etapă a pronosticurilor din sezonul regulat, căci premiile se apropie. Mai sunt, practic, trei pași:

Pe 9 februarie se anunță semifinaliștii, câte 15 filme din 238 la categoria de film documentar și tot 15 dintre cele 93 de filme trimise de țări la categoria film internațional. La ambele categorii, voturile s-au încheiat și lista scurtă a celor 15 va fi făcută publică marți.

În 35 de ani, de când trimite propuneri, România a prins o singură dată lista scurtă, la premiile Oscar din 2013, cu filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu. Dar nici „După dealuri” și nici alte filme de mare calitate ale regizorilor români nu au prins nominalizări.

Pe 15 martie vor fi anunțate nominalizările, adică lista celor 5 filme finaliste.

Pe 25 aprilie va avea loc cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar.

Variety analizează categoria „Cel mai bun film documentar”. „Colectiv” ocupă locul 14 în predicții, iar „Acasă” e și el pe 25, o poziție remarcabilă pentru filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc.

Filmele documentare, o oglindă a tendințelor sociale

În predicțiile Variety, marele favorit la statueta de aur pentru categoria „Cel mai bun film documentar” este „Time”, regizat de Garrett Bradley, cu Lauren Domino, Kellen Quinn, Garrett Bradley.

Iată TOP 15 întocmit de revistă la categoria „Cel mai bun film documentar” și descrierea făcută de publicație pentru fiecare peliculă în parte:

1. „Time”

Fox Rich luptă pentru eliberarea soțului ei, Rob, care execută o pedeapsă de 60 de ani în închisoare.

2. „Dick Johnson Is Dead”

O fiică îl ajută pe tatăl ei să se pregătească pentru sfârșitul vieții.

3. „The Truffle Hunters”

În pădurile din Piemont, Italia, o mână de bărbați de 70-80 de ani vânează rara și scumpa trufă Alba, care până acum a rezistat tuturor eforturilor științei moderne de a fi cultivată în medii controlate.

4. „Crip Camp: A Disability Revolution”

Pe drumul de la Woodstock, o revoluție a înflorit într-o tabără de vară pentru adolescenți cu dizabilități, care își schimbă viața și aprind o mișcare devenită reper.

5. „Welcome to Chechnya”

Un grup de activiști își riscă viața luptând pentru drepturile LGBTQ+ în Cecenia.

6. „The Painter and the Thief”

Un artist se împrietenește cu hoțul care i-a furat tablourile. Devine cel mai apropiat aliat al său când este grav rănit într-un accident de mașină și are nevoie de îngrijire, chiar dacă nu-și recuperează picturile.

7. „Boys State”

O mie de băieți de 17 ani din Texas se unesc pentru a construi un guvern reprezentativ.

8. „The Way I See It”

Povestea lui Pete Souza, fost fotograf oficial de la Casa Albă, ca persoană cu autorizație secretă și acces total la președintele Obama.

9. „All In: The Fight for Democracy”

Documentarul aruncă o privire asupra istoriei și activismului actual împotriva suprimării opțiunii alegătorilor; barierele în calea votului pe care majoritatea oamenilor nici măcar nu le cunosc, ce reprezintă o amenințare la adresa drepturilor lor de bază în calitate de cetățeni ai Statelor Unite.

10. „The Dissident”

Când jurnalistul de la Washington Post Jamal Khashoggi dispare la Istanbul, logodnica lui și disidenții din întreaga lume descoperă indiciile unei crime și expun mușamalizarea acesteia.

11. „76 Days”

Crud și intim, acest documentar surprinde luptele duse de pacienți și de personalul medical cu pandemia de COVID din Wuhan.

12. „My Octopus Teacher”

Un realizator de filme dezvoltă o prietenie neobișnuită cu o caracatiță care trăiește într-o pădure sud-africană, animalul împărtășindu-i misterele lumii sale.

13. „A Thousand Cuts”

O privire asupra modului în care președintele filipinez Rodrigo Duterte folosește social-media pentru a răspândi dezinformarea.

14. „Colectiv”

Directorul Alexander Nanau urmărește o echipă de jurnaliști de investigație de la publicația românească Gazeta Sporturilor în timp ce încearcă să dezvăluie o vastă fraudă în domeniul sănătății, care a îmbogățit moguli și politicieni și a dus la moartea a zeci de cetățeni nevinovați.

15. „Rebuilding Paradise”

Comunitatea Paradise, California, un oraș de la poalele Sierra Nevada, încearcă să se reconstruiască după incendii devastatoare în 2018.

Lupta celor 93 de țări pentru lista scurtă

La categoria „Cel mai bun film internațional”, documentarul românesc „Colectiv” ocupă poziția 8 în analiza criticului de la Variety.

Marele favorit să-și adjudece Oscarul este „Another Round”, un film danez din 2020, regizat de Thomas Vinterberg, după un scenariu de Vinterberg și Tobias Lindholm, în care joacă Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang și Lars Ranthe. A avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film din Toronto, pe 12 septembrie 2020.

Iată TOP 15 la categoria „Cel mai bun film internațional”:

1. „Another Round” (Danemarca)

Patru prieteni, toți profesori de liceu, testează o teorie conform căreia își vor îmbunătăți viața prin menținerea unui nivel constant de alcool în sânge.

2. „Quo Vadis, Aida?” (Bosnia și Herțegovina)

Aida este traducător pentru ONU în micul oraș Srebrenica. Atunci când armata sârbă bosniacă preia orașul, familia ei se numără printre miile de cetățeni care caută adăpost în tabăra ONU.

3. „Two of Us” (Franța)

Pensionarii Nina și Madeleine și-au ascuns dragostea profundă și pasională timp de mai multe decenii. Legătura lor este pusă la încercare atunci când sunt brusc incapabili să se miște liber între apartamentele lor.

4. „A Sun” (Taiwan)

O familie cu patru membri se destramă sub greutatea așteptărilor neîndeplinite, a tragediei neașteptate și a mândriei ce nu lasă loc de compromisuri.

5. „My Little Sister” (Elveția)

Lisa și-a luat adio de la ambițiile sale de dramaturg și de la scena artistică din Berlin și acum locuiește în Elveția cu soțul ei, care conduce o școală internațională. Când fratele ei geamăn se îmbolnăvește, se întoarce la Berlin.

6. „La Llorona” (Guatemala)

Un criminal de război paranoic îmbătrânit, protejat de soția sa fidelă, se confruntă cu moartea, în timp ce este bântuit de fantomele trecutului său.

7. „Im No Longer Here” (Mexic)

În Monterrey, Mexic, o tânără bandă de stradă își petrece zilele dansând în și participând la petreceri. După o confruntare cu un cartel local, liderul lor este forțat să emigreze în SUA, dar tânjește să se întoarcă repede acasă.

8. „Colectiv” (România)

9. „Night of the Kings” (Coasta de Fildeș)

Un tânăr este trimis la „La Maca”, o închisoare din Coasta de Fildeș, aflată în mijlocul unei păduri și condusă chiar de deținuții închiși acolo. Odată cu creșterea lunii roșii, el este desemnat de șef să fie noul „roman”, adică trebuie să le spună o poveste celorlalți prizonieri.

10. „Apples” (Grecia)

În mijlocul unei pandemii mondiale care provoacă amnezie bruscă, Aris e înscris într-un program de recuperare conceput pentru a ajuta pacienții să-și construiască noi identități.

11. „Charlatan” (Cehia)

Povestea uluitoare a unui om înzestrat cu abilități excepționale, derulată pe fundalul evenimentelor din anii 50.

12. „Sun Children” (Iran)

Ali, în vârstă de 12 ani, și cei trei prieteni ai săi lucrează din greu pentru a supraviețui și a-și întreține familiile. Într-o întorsătură de evenimente care pare miraculoasă, Ali primește ca sarcină să găsească o comoară ascunsă în pământ.

13. „The Mole Agent” (Chile)

Un anchetator privat din Chile angajează un vârstnic să lucreze sub acoperire la o casă de bătrâni unde un client al său îi suspectează pe îngrijitori de abuzuri asupra locatarilor.

14. „Dear Comrades!” (Rusia)

Când guvernul comunist crește prețurile la alimente, în 1962, muncitorii rebeli din micul oraș industrial Novocherkassk intră în grevă. Masacrul petrecut apoi este văzut prin ochii unui activist de partid devotat.

15. „The Endless Trench” (Spania)

1936. O țară preluată de fascism. Un soț marcat pentru a ucide. O soție hotărâtă. O încarcerare interminabilă în propria lui casă.

