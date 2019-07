Actrița Anca Dumitra trăiește de 10 ani în pielea Gianinei din Las Fierbinți

„La mine sunt 10 ani de când am dat castingul și sunt 9 ani de când am început filmările, dar într-adevăr difuzarea pe post a început în 2012.”, și-a început povestea Anca Dumitra, mărturisind că nu și-a imaginat niciodată că personajul interpretat de ea va avea un așa mare succes și va ajunge la inimile telespectatorilor. „Eram reticentă la început pentru că eram încă studentă. Eram în primul an la Masterat și am avut preconcepția asta, greșită sau nu, dar asta gândeam atunci, cum că nu ai ce să oferi la un casting de actorie dacă nu întregești toate studiile: adică termini și facultatea, și masterul. Pare că aș fi o tocilară, nu am fost o tocilară, dar mi s-a părut că trebuie să fac lucrurile ca la carte. A fost al doilea casting la care am participat. Unul înainte cu puțin timp, era un rol foarte mic, pentru un film francez. Și atunci am zis la fel, ce aș putea eu să le arăt oamenilor, dacă nu am terminat studiile?”, a mai povestit actrița.

Și-a dorit de mică să devină actriță

Anca a știut dintotdeauna ce drum vrea să urmeze și, chiar dacă acum o definește comedia, fiind chiar și angajată la Teatru de Comedie din București, toată copilăria a fost un fel de „drama queen”. „De mică am vrut să fiu actriță. Dacă veneai la mine acasă de Sărbători, dacă mă întrebai ce o să mă fac când o să fiu mare, ziceam actriță. Nu știu de unde, chiar nu am nici cea mai mică idee. Oricum pe măsură ce trecea timpul înțelegeam ce înseamnă de fapt treaba asta cu actoria. Am fost o «drama queen» de mică, de asta m-a surprins treaba cu comedia, că nu aș fi zis niciodată că tocmai comedia o să mă definească mai mult decât drama, dar viața este surprinzătoare”, a mai spus actrița, completând că, spre norocul ei, a avut niște părinți îngăduitori, care au lăsat-o să urmeze ce drum dorește.

Anca Dumitra alături de Mihai Raiț și Costi Diță

„Când eram mică, nu-mi exersam talentul cu ai mei și nici nu mă puneam în mijlocul sufrageriei, veneau neamurile și începeam să cânt, să dansez, să interpretez. Singură, da. Mă închideam singură în sufragerie și făceam toate rolurile posibile. Altfel nu mă expuneam într-atât de tare și nici nu cred că am jucat vreun rol cu ai mei. Știu doar că asta le-am zis că vreau să fac și m-au susținut”.

FOTO: Sorin Cioponea

