„Sunt bine, sunt fericită. Nu am ce alte declarații să fac, eu nu dau declarații în presă, fără supărare. Am văzut ce se scrie despre mine, dar nu am ce să comentez acum”, a declarat Viviana Sposub pentru Fanatik.

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc o poveste de iubire de un an de zile. Cei doi s-au cunoscut în emisiunea „Ferma”, de la Pro TV. Referitor la relația pe care o are cu Viviana, George Burcea a făcut recent declarații pentru Cancan, a spus public cât de mult o iubește.

„O iubesc pe Viviana și îmi văd de cele două minuni pe care le am (n.r. – fiicele sale). Cred că este mai mult decât suficient ceea ce fac. Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate să le duc pe toate.

Și cred că am atât din partea Lui, cât si din partea Vivianei, căreia îi mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere”, a precizat actorul pentru sursa menționată mai sus.

„Un partener cu care să împărtășești fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%”, a mai subliniat acesta.

