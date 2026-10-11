Card de carburant furat dintr-o mașină de pompieri, folosit de 137 de ori, în Franța. Paguba se ridică la 22.000 de euro

Pompierii de la Serviciul Departamental de Incendiu și Salvare (SDIS) din Aisne au descoperit o spargere neașteptată la una din mașinile lor de intervenție. Geamul spart al vehiculului ascundea un prejudiciu mult mai mare decât părea inițial: hoții au furat mai multe bunuri, inclusiv un card de carburant care ulterior a fost folosit de 137 de ori în 14 benzinării din zonă, cauzând un prejudiciu total de 22.000 de euro.

Planul folosit de hoți

Investigația desfășurată de autoritățile din Sissonne și Laon a scos la iveală un plan bine pus la punct. Suspecții au utilizat mai multe vehicule cu numere de înmatriculare false și au evitat camerele de supraveghere, astfel că s-au deghizat, relatează publicația franceză L'Independant.

După săptămâni de muncă minuțioasă, anchetatorii au reușit să identifice patru suspecți: doi adulți, un bărbat și o femeie, și doi adolescenți de 15 ani.

Pe 2 octombrie 2026, cei doi adulți au fost judecați în regim de urgență la Tribunalul Corecțional din Laon. Sentința a fost următoarea: 18 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani. În plus, bărbatul a primit obligația de a munci și de a plăti despăgubiri.

Instanța a dispus confiscarea a 1.086,15 euro găsiți în timpul percheziției și restituirea sumei de 4.843 de euro dintr-un alt sigiliu. Cei doi trebuie să returneze și o parte din prejudiciul adus SDIS: bărbatul 1.066,15 euro, iar femeia 4.602,39 euro.

„Rezultatul acestei judecăți este destul de dezamăgitor”

Sentința a fost considerată insuficientă de către procurorul Jean-Baptiste Miot, care a declarat pentru presa locală:

„Rezultatul acestei judecăți este destul de dezamăgitor și ne gândim să atacăm decizia, atât în privința achitărilor, cât și a pedepselor și confiscărilor pronunțate”.

În ceea ce privește cei doi minori implicați, aceștia vor fi judecați la sfârșitul anului 2026 de Tribunalul pentru Minori din Laon.