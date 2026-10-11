Card de carburant furat dintr-o mașină de pompieri, folosit de 137 de ori, în Franța. Paguba se ridică la 22.000 de euro

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Pompierii de la Serviciul Departamental de Incendiu și Salvare (SDIS) din Aisne au descoperit o spargere neașteptată la una din mașinile lor de intervenție. Geamul spart al vehiculului ascundea un prejudiciu mult mai mare decât părea inițial: hoții au furat mai multe bunuri, inclusiv un card de carburant care ulterior a fost folosit de 137 de ori în 14 benzinării din zonă, cauzând un prejudiciu total de 22.000 de euro.
Investigația desfășurată de autoritățile din Sissonne și Laon a scos la iveală un plan bine pus la punct. Suspecții au utilizat mai multe vehicule cu numere de înmatriculare false și au evitat camerele de supraveghere, astfel că s-au deghizat, relatează publicația franceză L'Independant.
După săptămâni de muncă minuțioasă, anchetatorii au reușit să identifice patru suspecți: doi adulți, un bărbat și o femeie, și doi adolescenți de 15 ani.
Pe 2 octombrie 2026, cei doi adulți au fost judecați în regim de urgență la Tribunalul Corecțional din Laon. Sentința a fost următoarea: 18 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani. În plus, bărbatul a primit obligația de a munci și de a plăti despăgubiri.
Instanța a dispus confiscarea a 1.086,15 euro găsiți în timpul percheziției și restituirea sumei de 4.843 de euro dintr-un alt sigiliu. Cei doi trebuie să returneze și o parte din prejudiciul adus SDIS: bărbatul 1.066,15 euro, iar femeia 4.602,39 euro.
Sentința a fost considerată insuficientă de către procurorul Jean-Baptiste Miot, care a declarat pentru presa locală:
„Rezultatul acestei judecăți este destul de dezamăgitor și ne gândim să atacăm decizia, atât în privința achitărilor, cât și a pedepselor și confiscărilor pronunțate”.
În ceea ce privește cei doi minori implicați, aceștia vor fi judecați la sfârșitul anului 2026 de Tribunalul pentru Minori din Laon.
Într-un alt caz, în Austria, un bărbat de 29 de ani din Salzburg, este acuzat că a furat 54.000 de litri de motorină folosind un card de combustibil sustras de la o firmă croată. Prejudiciul estimat este de 68.000 de euro.