Casa Albă analizează posibilitatea înlocuirii ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, aflată în centrul unor noi dezvăluiri compromițătoare despre activitățile sale în postul diplomatici, transmite The Wall Street Journal (WSJ), care citează funcționari ai biroului prezidențial.

WSJ a publicat sâmbătă o relatare bazată pe înregistrări care o surprind pe Guilfoyle lăudându-se că oamenii de afaceri greci îi plătesc călătoriile de lux. În plus, conform înregistrărilor, ea se roagă de un om de afaceri american să-i facă rost de o invitație la o cină în onoarea lui Eric Trump, cel de-al doilea fiu al președintelui american Donald Trump, în timpul ultimului Forum Economic Mondial de la Davos, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Știi, pot să-ți pun lumea la picioare. O meriți. O să te ajut să câștigi o grămadă de bani”, i-a spus ea omului de afaceri.

WSJ dezvăluie că Inspectorul general al Departamentului de Stat investighează dacă ambasadoarea SUA a acceptat cadouri sau favoruri din partea unor oameni de afaceri.

Aceste ultime dezvăluiri vin după ce același ziar a publicat alte informații care ar putea-o compromite pe Guilfoyle, cum ar fi faptul că ambasadoarea i-ar fi cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat pentru postul din Grecia în iulie 2025.

Potrivit ziarului, în schimbul acestui „serviciu”, Guilfoyle i-ar fi oferit donatorului acces la Casa Albă și la oficiali de rang înalt din administrația Trump.

WSJ a mai dezvăluit că, în timpul unei cine din martie cu oficiali greci și americani, Guilfoyle a atribuit căderea Guvernului Bolojan presiunilor din partea administrației Trump și a afirmat că Washingtonul ar putea impune schimbări similare și în alte țări, inclusiv în Grecia.