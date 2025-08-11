Sâmburii de caise și potențialele beneficii

Caisele (Prunus armeniaca L.) aparțin familiei Rosaceae. Fructul este cultivat în diverse regiuni ale lumii, din Siberia până în Africa de Sud și din China și India până în țările din Orientul Mijlociu.

Semințele sau sâmburii de caise sunt o sursă bună de uleiuri cu componente bioactive, cum ar fi acizii grași, tocoferolii, terpenoizii și compuși fenolici cu puternică activitate antioxidantă, anticancerigenă, antimicrobiană și antiinflamatorie.

Semințele și uleiul lor au fost utilizate în medicina tradițională pentru a atenua diferite afecțiuni, inclusiv pentru efectul lor pozitiv asupra sănătății cardiovasculare, atrăgând tot mai multă atenție din partea industriei alimentare și farmaceutice datorită funcționalității lor în ceea ce privește compoziția nutrițională, proprietățile biologice și beneficiile pentru sănătate, arată sciencedirect.com.

Conform unei recenzii din 2022, sâmburii de caisă conțin diverși nutrienți, inclusiv: proteine, fibre, carbohidrați, flavonoide. Cercetarea sugerează că sâmburii de caisă pot avea potențial antioxidant și pot reduce riscul eliberării de radicali liberi în organism.

Cu toate acestea, o altă recenzie din 2023 sugerează că riscurile amigdalinei din sâmburii de caise pot depăși orice beneficii.

Pot sâmburii de caise să ajute persoanele cu cancer?

Conform unui articol din 2022, potențialul compus anticancerigen din semințele de caisă este cianura de hidrogen, care provine din amigdalină. Amigdalina este prezentă și în diverse alte plante și alți sâmburi de fructe.

Laetrilul este denumirea medicamentoasă pentru amigdalină. Se numește și vitamina B17, dar Institutul American de Vitamine Nutriționale nu o aprobă ca vitamină.

Prima utilizare a laetrilului în tratamentul cancerului în Statele Unite a fost în anii 20. În Rusia, oamenii au început să îl folosească în tratamentul cancerului în 1845.

Conform unei recenzii din 2023, deși unele cercetări susțin potențialele efecte anticancerigene ale amigdalinei, concluzia a fost că nu există suficiente studii științifice credibile.

Autorii recenziei subliniază că sunt necesare mai multe cercetări și studii clinice pentru a asigura siguranța amigdalinei înainte ca cineva să o utilizeze ca remediu pentru cancer.

În ciuda acestei lipse de dovezi științifice, există și surse care susțin afirmații anecdotice ale persoanelor cu cancer. Cu toate acestea, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) nu aprobă utilizarea amigdalinei pentru tratarea cancerului sau a oricărei alte afecțiuni medicale, arată healthline.com.

Uleiul de sâmburi de caise

Uleiul obținut din sâmburi de caise este utilizat atât în alimentație, cât și în cosmetică, însă și în privința acestuia sunt de făcut anumite precizări.

Uleiul purificat din sâmburi de caisă este utilizat ca aromă în alimente. Nu există suficiente informații fiabile pentru a ști dacă uleiul de sâmburi de caisă nepurificat sau virgin este și el sigur. Uleiul de sâmburi de caisă procesat doar parțial poate conține cianură.

În ceea ce privește aplicarea pe piele, uleiul purificat din sâmburi de caisă este cel considerat sigur. Nu există însă suficiente informații fiabile pentru a ști dacă uleiul de sâmburi de caisă nepurificat sau virgin este sigur pentru a fi aplicat pe piele.

Ce este amigdalina, substanța din sâmburii de caise

Amigdalina este un compus natural care, odată ingerat, se poate transforma în cianură, o substanță toxică pentru organism.

Amigdalina a fost promovată, mai ales în anii 70, ca o „vitamină” (B17), pretinzându-se că are efecte anticancerigene. Deși unele studii in vitro (pe celule, în laborator) au sugerat o posibilă acțiune împotriva celulelor tumorale, aceste rezultate nu s-au confirmat în mod convingător în studii clinice pe oameni.

Agenții de reglementare, precum FDA (Food and Drug Administration) din SUA și EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), nu recunosc amigdalina ca tratament eficient împotriva cancerului și avertizează asupra pericolelor sale.

Riscuri și efecte ale consumului de sâmburi de caise

Principalul risc al consumului de sâmburi de caise provine tocmai din conținutul de amigdalină. În organism, această substanță poate fi transformată în cianură de hidrogen, considerată și o puternică otravă care poate provoca simptome de intoxicație acută, precum greață, amețeli, dureri de cap, dificultăți respiratorii sau chiar deces în cazuri extreme.

EFSA a emis în 2016 un avertisment conform căruia un adult nu ar trebui să consume mai mult de 1-2 sâmburi de caise amare pe zi, iar copiii ar trebui să evite complet consumul acestora. Sâmburii dulci de caisă, mai puțin obișnuiți, conțin cantități semnificativ mai mici de amigdalină, însă nu sunt complet lipsiți de risc.

Cât de periculos este să consume sâmburi de caise

Consumul de sâmburi de caise este un subiect complex și adesea înconjurat de mituri. Deși conțin compuși naturali cu potențial benefic, riscurile asociate cu amigdalina și posibilitatea intoxicării cu cianură fac ca acești sâmburi să nu fie recomandați ca supliment alimentar sau tratament alternativ, mai ales în cantități mari.

Dacă alegi să îi consumi, este esențial să te informezi corect, să respecți limitele de siguranță și să discuți cu un medic sau nutriționist.

Despre caise și beneficiile lor

Dacă în ceea ce privește sâmburii de caise există numeroase controverse și autoritățile din domeniul sănătății atrag atenția asupra riscurilor date de consumul amigdalină, caisele au însă cu adevărat o mulțime de beneficii asupra organismului. Sunt apreciate nu doar pentru gustul lor plăcut, ci și pentru bogăția de vitamine, minerale și antioxidanți pe care o oferă.

Sursă de antioxidanți

Unul dintre cele mai importante atuuri ale caiselor este conținutul ridicat de antioxidanți. Aceștia sunt compuși care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile ce pot deteriora celulele și accelera procesul de îmbătrânire sau dezvoltarea unor boli cronice.

Caisele sunt bogate în beta-caroten, care le conferă culoarea portocalie, dar și în vitamina C, vitamina E, luteină și zeaxantină. Toate aceste substanțe contribuie la protejarea celulelor și a țesuturilor și pot reduce inflamația din organism.

Benefice pentru vedere

Beta-carotenul este un precursor al vitaminei A, esențială pentru sănătatea ochilor. Consumul regulat de caise poate ajuta la prevenirea unor afecțiuni oculare precum degenerescența maculară și uscăciunea oculară. De asemenea, luteina și zeaxantina, alți doi antioxidanți prezenți în caise, acționează ca un scut natural împotriva radiațiilor UV și a luminii albastre emise de ecrane.

Sprijină sănătatea pielii

Caisele conțin vitamina C și vitamina E, ambele esențiale pentru o piele sănătoasă. Vitamina C ajută la producerea de colagen, în timp ce vitamina E protejează pielea de efectele nocive ale radicalilor liberi și ale radiațiilor solare. Nu întâmplător, uleiul de sâmburi de caise purificat este folosit adesea în cosmetice pentru hidratarea și regenerarea pielii.

Reglează digestia

Datorită conținutului de fibre alimentare, în special dacă sunt consumate uscate, caisele ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. Fibrele contribuie și la echilibrul florei intestinale, ceea ce are un impact pozitiv nu doar asupra digestiei, ci și asupra imunității generale.

În plus, caisele conțin și enzime naturale care pot sprijini digestia și absorbția nutrienților, mai ales după mese bogate.

Bune pentru inimă

Prin conținutul de potasiu, fibre și antioxidanți, caisele pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare. Potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale, fibrele pot reduce nivelul colesterolului rău (LDL), iar antioxidanții protejează vasele de sânge de inflamații și leziuni.

Sprijină imunitatea

Vitamina C, prezentă în cantitate considerabilă în caise, are un rol esențial în susținerea sistemului imunitar. Ea stimulează producerea de celule imune, ajută organismul să lupte cu infecțiile și accelerează vindecarea rănilor. În plus, antioxidanții din caise contribuie la scăderea inflamației cronice, un factor implicat în multe boli autoimune și metabolice.

Descoperă și Reţete de deserturi cu caise – rapide și delicioase

Sursă foto – Shutterstock.com

