Despre ceapă și beneficiile ei

Ceapa este o legumă delicioasă și foarte valoroasă din punct de vedere nutrițional, fiind o sursă bogată de vitamine și minerale. Este folosită în prepararea mâncărurilor, atât crudă, cât și gătită.

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Ceapa conține atât compuși de sulf (care creează aroma lor înțepătoare), cât și o enzimă numită sintază. De îndată ce o ceapă este tăiată, cele două elemente formează un compus chimic numit S-oxid sin-propanetial. Acesta este eliberat în aer sub formă de gaz, care irită glandele lacrimale.

Descoperă cum să tai ceapa fără să plângi.

Valori nutriționale pentru 100 g de ceapă

Calorii: 40

Apă 89,11 %

Glucide 9,34 %

Lipide 0,1 %

Proteine 1,1 %

Fibre 1,7 %

Calciu 23 mg

Magneziu 10 mg

Potasiu 146 mg

Fier 0,21 mg

Vitamina C 7,4 mg

Vitamina B1 0,046 mg

Vitamina B3 0,116 mg

Vitamina B6 0,12 mg

Vitamina B9 19 μg

Beneficii

Printre multiplele beneficii aduse de consumul de ceapă se numără și acela că ajută la creșterea imunității. Ceapa verde conține, de asemenea o cantitate importantă de vitamina C. Studiile au demonstrat că alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi ceapa uscată sau ceapa verde, pot îmbunătăți funcția imună și pot previni infecția.

Dar ceapa nu este benefică doar atunci când este mâncată crudă. Legumele murate precum varza murată sau ceapa murată conțin cantități mari de probiotice și enzime digestive. Menținerea unei flore intestinale sănătoase vă poate ajuta digestia și nivelul general de energie. Alimentele murate prin fermentare pot chiar să îmbunătățească aspectul pielii, deoarece multe afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea, pot fi cauza unor probleme digestive.

Ceapa poate combate bacteriile potențial periculoase, cum ar fi Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus. Cum ceapa conține vitaminele C și K, aceste două oferă beneficii pentru sănătatea oasoasă. Vitamina C ajută la sintetizarea colagenului care menține oasele puternice, în timp ce vitamina K ajută organismul să utilizeze calciul necesar pentru menținerea densității osoase.

Ce fel de ceapă folosești pentru inele pane

Căutați ceapă mare și fermă, fără puncte moi. În timp ce ceapa galbenă este foarte bună, o ceapă dulce de apă este deosebit de delicioasă. Asigurați-vă că le tăiați în inele generoase de 1 cm grosime.

Rețete de inele de ceapă pane

Prima rețetă cunoscută pentru inele de ceapă pane apare într-o carte de bucate britanică scrisă de un bucătar pe nume John Mollard, numită The Art of Cookery, Made Easy and Refined. A fost publicată în Anglia în 1802.

În mod surprinzător, inelele de ceapă timpurii ale lui Mollard nu erau deloc diferite de gustarea de care ne bucurăm astăzi. Rețeta lui de „ceapă prăjită”, așa cum a numit-o el, presupunea să înmuiați felii de ceapă groase de jumătate de un centimetru în aluat, să le prăjiți în untură și să le serviți cu unt topit amestecat cu muștar.

Cu toate acestea, Mollard nu este singurul care revendică ideea de inele de ceapă pane. Unii oameni spun că inelele de ceapă prăjite au fost inventate de bucătari care lucrau la Pig Stand din Texas în anii 1920. Deoarece bucătarii din Pig Stand poate să nu fi fost conștienți de invenția lui Mollard, este cu totul posibil ca inelele de ceapă să fi fost gândite totuși de două minți diferite. La urma urmei, se spune că mințile grozave gândesc la fel, iar inelele de ceapă sunt cu siguranță o idee gustoasă.

Inele de ceapă pane

Inele de ceapă pane

Ingrediente

1 ceapă mare, tăiată în felii de 1 cm, inele separate

ulei de arahide, pentru prajit

150 g faina albă

180 ml apă minerală

Mod de preparare

Folosește o furculiță pentru a-ți stabili ceapa. Tăie ceapa în rondele de aproximativ 1 cm lățime. Scoateți coaja și separați inelele.

Încălziți uleiul la 180 ° C într-o tigaie cu bază grea – nu trebuie să fie mai mult de 1/3 plină.

Între timp puneți făina și apa minerală într-un bol și condimentați generos. Se amestecă împreună pentru a forma un aluat.

Dați un lot mic de rondele de ceapă prin aluat. Puneți cu grijă în uleiul încins și prăjiți până devin crocante și aurii, aproximativ 2 – 3 minute. Scoateți cu o lingură și puneți pe o bucată de prosop de bucătărie pentru a se scurge. Repetați cu ceapa și aluatul rămas.

Inele de ceapă pane cu lapte

Inele de ceapă pane cu lapte

Ingrediente

1 ceapă mare galbenă, tăiată gros în inele groase de 1cm

1 cană lapte

1 lingura oțet alb

1/2 cană smântână

1 cană de făină universală

1/2 lingurita sare

1/4 lingurita piper negru

1 lingurita praf de usturoi

Ulei pentru prăjit.

Mod de preparare

Într-un castron mediu, amestecați 1 cană de lapte cu 1 lingură de oțet și lăsați să stea 5 minute. Se amestecă 1/2 cană de smântână.

Într-un castron separat, amestecați: 1 cană de făină, 1/2 linguriță sare, 1/4 linguriță piper negru și 1 linguriță pudră de usturoi.

Încinge o tavă cu ulei suficient pentru a acoperi rondelele de ceapă. Puteți folosi o friteuză dacă aveți una.

Separați rondelele de ceapă și scufundați fiecare inel în amestecul de lapte, apoi prin făină. Repetați prin scufundarea a doua oară în amestecul de lapte și din nou în făină. Așezați rondelele de ceapă finite pe o farfurie până când sunt gata să fie prăjite.

Odată ce uleiul este suficient de fierbinte pentru ca rondele de ceapă să sfârâie, puneți 3-4 rondele de ceapă în aluat într-un singur strat în uleiul fierbinte și gătiți timp de aproximativ 3 minute,până exteriorul este crocant și maro -auriu deschis. Lăsați rondelele de ceapă să se răcească pe prosoape de hârtie, ca să absoarbă excesul de ulei. Sursă bbcgoodfood.com.

Inele de ceapă pane cu pesmet

Inele de ceapă pane cu pesmet

Ingrediente

1 ceapă mare

1/2 litru de ulei pentru prăjit sau la nevoie

1 ¼ cană de făină universală

1 lingurita praf de copt

1 lingurita sare

1 cană de lapte

1 ou mare

1 ou mare ¾ cană pesmet uscat

⅛ linguriță sare cu condimente după gust

Mod de preparare

Tăiați ceapa în inele groase de 1 cm Încălziți uleiul într-o friteuză sau tigaie.

Se amestecă făina, praful de copt și sarea împreună. Bateți laptele și oul împreună în al doilea recipient. Pune pesmetul în al treilea vas.

Înmuiați fiecare inel de ceapă în amestecul de făină, întorcându-l de mai multe ori până când este acoperit complet cu făină. Se transferă în amestecul de ouă și se întoarce cu o furculiță până se îmbracă. Ridicați ceapa cu furculița și agitați ușor, astfel încât excesul de lichid să picure înapoi în vas. Pune ceapa în pesmet și întoarce-o de mai multe ori pentru a se îmbrăca bine în pesmet. Ridicați din nou cu furculița, scuturați excesul de pesmet înapoi în vas și puneți-le pe un grătar în timp ce pregătiți inelele de ceapă rămase.

Prăjiți 3 până la 4 rondele de ceapă o dată în uleiul preîncălzit până când se rumenesc, 2 până la 3 minute. Scurgeți pe prosoape de hârtie în timp ce prăjiți inelele rămase. Sursă – allrecipes.com

Cum se păstrează inelele de ceapă

Lăsați inelele de ceapă rămase să se răcească complet înainte de depozitare. Transferați-le într-un recipient ermetic și puneți un prosop de hârtie între fiecare strat pentru a absorbi excesul de umiditate și băgați-le la frigider.

Cum să reîncălziți inele de ceapă pane

Cea mai bună modalitate de a reîncălzi inelele de ceapă pane este în friteuza cu aer – acest lucru le va încălzi rapid. Puteți folosi și cuptorul, dar evitați să le puneți la microunde, se vor umezi foare tare.

Cum depozitezi ceapa

Cel mai bine este să depozitați ceapa într-un loc răcoros și uscat, cum ar fi o pivniță, o cămară sau chiar un garaj. Deși pot fi păstrate întregi și la frigider, cepele tind să transforme amidonul în zahăr și se poate strica.

Pe lângă găsirea unei zone răcoroase, uscate și bine ventilate, ține ceapa departe de lumina directă a soarelui. Căldura creată de lumina soarelui sau de alte surse poate încuraja creșterea microbilor de alterare, cum ar fi mucegaiului.

Este important să rețineți că merele, perele și țelina vor absorbi mirosurile de ceapă dacă sunt depozitate în apropierea ei, în frigider, așa că asigurarea faptului că ceapa tăiată și păstrată în frigider este sigilată poate ajuta la prevenirea acestui lucru. Ceapa în sine poate absorbi și mirosurile de mere și pere

Află mai multe despre Cum se depozitează corect ceapa

Urmărește ultimele

noutăți în format video

