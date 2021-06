O gustare bună ajută la refacerea energiei și la potolirea senzației de foame până la următoarea masă.



Atunci când simți nevoia să mănânci între mese, alege o gustare sănătoasă, care să nu-ți adauge prea multe calorii. Pe lângă fructele și legumele proaspete și de sezon, există și alte opțiuni gustoase și cu un număr redus de calorii, numai bune de servit pe post de gustare.

Caise uscate

Caisele uscate sunt foarte sănătoase și au un conținut scăzut de carbohidrați, deoarece conțin relativ puțină fructoză. Sunt extraordinar de bogate în beta-caroten (provitamina A) și vitamina E, care protejează pielea de stresul oxidativ. Magneziul pe care îl conțin crește rezistența la stres. În plus, fibrele asigură o digestie bună. O porție de caise uscate (25 g) are 60 de calorii.



Rondele de orez brun cu unt de arahide

Când nu mai poți de foame, rondelele de orez brun sunt ideale pentru o gustare, mai ales în combinație cu unt de arahide. O linguriță de unt de arahide este suficientă pentru a îmbogăți gustarea cu proteine (aproape 3 g), minerale și vitamine. Asigură-te că untul de arahide nu conține alte ingrediente sau aditivi. O rondea de orez cu o linguriță de unt de arahide are 96 de calorii.



Ciocolată neagră

Dacă ești fan ciocolată, alege-o pe cea neagră cu un conținut de cacao de cel puțin 80%. Consumul de ciocolată neagră are mai multe avantaje. Pe de o parte, substanțele amare reduc foamea și pofta de alimente dulci. Pe de altă parte, triptofanul pe care îl conține declanșează serotonina, hormonul fericirii. Dar nu numai asta, triptofanul influențează și producția de melatonină, care la rândul său are un efect calmant și îți permite să dormi bine. O bucată de ciocolată neagră de 20 g are aproximativ 100 de calorii.



Ou fiert tare

Ouăle sunt o sursă bună de proteine, așa că pot fi o gustare sățioasă. Conțin, de asemenea, vitamine și minerale importante, cum ar fi fier, calciu, iod și fosfor. Un ou fiert de aproximativ 55 g are aproximativ 80 de calorii.

Iată și cât timp se fierb ouăle.

Migdale

Deși migdalele conțin o proporție considerabilă de grăsimi, doza corectă te poate ajuta să slăbești. Sunt bogate în vitamina E, magneziu, calciu și antioxidanți care protejează celulele. O mână de migdale susține dezvoltarea musculară și osoasă, reglarea zahărului din sânge și metabolismul. O porție de migdale (30 g) conține 170 de calorii.







