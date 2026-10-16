NASA dezvoltă baterii SPEARS, capabile să reziste la temperaturi extreme: tehnologia pentru misiunile lunare ar putea ajunge pe mașinile și telefoanele noastre

NASA a dezvăluit primele detalii despre un proiect care ar putea revoluționa explorarea spațială: dezvoltarea de baterii capabile să reziste la temperaturi extreme, scriu cei de la Engadget. Aceste baterii ar putea fi utilizate în viitoarele misiuni pe Lună, inclusiv în cadrul programului Artemis.

Bateriile litiu-ion, folosite pe scară largă pe Pământ, se bazează pe electroliți lichizi care îngheață la temperaturi scăzute, ceea ce le deteriorează. În plus, și temperaturile foarte ridicate pot provoca defecțiuni, așa cum se întâmplă atunci când un telefon se oprește automat dacă îl lași pe bordul unei mașini care a stat prea mult sub soare, vara.

Temperaturile extreme de pe Lună

Aceste limitări devin critice în mediul selenar, unde temperaturile pot ajunge la 100°C în timpul zilei și scad până la -200°C la polul sud pe timpul nopții. În astfel de condiții, tehnologia actuală nu este suficientă.

Proiectul NASA, denumit „Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space” (SPEARS), dezvoltă baterii cu electroliți solizi din materiale ceramice sau polimerice, în locul celor lichizi.

Noile baterii nu sunt afectate de aceste temperaturi extreme

Deși și aceste baterii trebuie încălzite pentru a funcționa, testele de până acum arată că nu sunt afectate de temperaturile extreme și necesită mai puține sisteme de gestionare termică decât bateriile litiu-ion.