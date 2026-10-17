Oceanul Pacific își schimbă culoarea, anunță NASA: cel mai puternic fenomen El Niño din 1950 încoace este în plină desfășurare

Oceanul Pacific se încălzește în 2026, iar sateliții NASA monitorizează schimbările de temperatură, nivel ale mării și culoare asociate fenomenului El Niño. Potrivit datelor NOAA publicate în octombrie, există o probabilitate de 83% ca episodul să atingă o intensitate istorică, depășind evenimentele anterioare înregistrate din 1950. Efectele pot influența precipitațiile și tiparele meteorologice la nivel global.

Apele Oceanului Pacific se încălzesc în 2026, modificând curenții oceanici și influențând clima la nivel mondial. Datele satelitare urmărite de NASA arată schimbări ale temperaturii, nivelului mării și culorii oceanului, asociate evoluției fenomenului El Niño.

Cel mai puternic fenomen El Niño din ultimii aproape 80 de ani

Un fenomen natural, mai rar decât o eclipsă și cu potențialul de a produce efecte mai ample decât o singură furtună, se dezvoltă în această toamnă a anului 2026 sub observația atentă a sateliților NASA. Este vorba despre El Niño, un tipar climatic ciclic care apare, de regulă, la intervale de doi până la șapte ani și se caracterizează prin încălzirea anormală a apelor din zona ecuatorială a Oceanului Pacific.

Agenția spațială americană urmărește îndeaproape evoluția acestui fenomen, care modifică alizeele, redistribuie căldura oceanică, schimbă tiparele precipitațiilor și determină creșteri importante ale nivelului mării în anumite regiuni.

Potrivit datelor publicate în octombrie de NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA), există o probabilitate de 83% ca episodul actual să atingă o intensitate istorică, depășind evenimentele El Niño anterioare înregistrate din 1950.

Nivelul mării și undele Kelvin

Unul dintre primele indicii ale acestui eveniment a apărut în imaginile satelitare din ianuarie 2026, când o masă extinsă de apă caldă, cunoscută sub numele de undă Kelvin, a fost identificată în apropierea Microneziei, în vestul Oceanului Pacific.

Aceste unde sunt impulsuri de apă care se deplasează lent și se întind pe mii de kilometri. Acționând asemenea unor autostrăzi submarine, ele transferă căldura dinspre vest spre est.

Prin încălzirea aerului de deasupra oceanului și favorizarea ascensiunii acestuia, undele Kelvin slăbesc alizeele, care bat în direcția opusă, declanșând o reacție în lanț.

Până în aprilie, volumul apei calde se extinsese, ridicând nivelul local al mării cu 30 până la 40 de centimetri în anumite zone. Masa de apă caldă s-a deplasat spre est, apoi de-a lungul coastei, în direcția Californiei. În același timp, nivelul mării a scăzut cu 15-20 de centimetri în jurul Indoneziei și în nordul Australiei. Monitorizarea continuă din spațiu este esențială.

„Undele Kelvin sunt ca bătăile inimii fenomenului El Niño”, a declarat Josh Willis, cercetător responsabil de proiectele dedicate misiunilor de monitorizare a nivelului mării la Jet Propulsion Laboratory al NASA din sudul Californiei.

„Iar sateliții noștri pentru măsurarea nivelului mării ne permit să privim în adâncul oceanului și să observăm fiecare bătaie”, a adăugat acesta.

Ape mai calde și schimbarea culorii oceanului

Încălzirea apei mării peste valorile normale este unul dintre cele mai clare semne ale apariției fenomenului El Niño. În prezent, temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific de est sunt cu aproximativ 1,7 grade Celsius peste media pe termen lung, iar valorile ar putea crește și mai mult în următoarele luni. Excesul de energie termică se extinde din centrul Oceanului Pacific până la coastele Americii de Sud, eliberând umezeală în atmosferă și modificând tiparele meteorologice la nivel mondial.

Oceanul Pacific se încălzește, nivelul mării se modifică, iar culoarea apei reflectă schimbările din ecosistemul marin. Sursa foto: NASA

Această masă imensă de căldură schimbă radical și biologia marină, făcând ca apele ecuatoriale ale Pacificului să capete o nuanță vizibil mai albastră. „Unii oameni cred că apa este pur și simplu albastră, dar este uimitoare multitudinea de culori pe care le poate avea oceanul”, a declarat Matthew Kehrli, cercetător principal în echipa satelitului PACE de la Centrul Goddard pentru Zboruri Spațiale al NASA.

Schimbarea culorii reflectă o scădere accentuată a fitoplanctonului, baza microscopică a rețelei trofice marine. Acesta se găsește în cantități mai mici deoarece slăbirea alizeelor împiedică ridicarea spre suprafață a apelor adânci, bogate în nutrienți.

Rolul observațiilor satelitare

Evenimentul actual reprezintă prima oportunitate reală pentru satelitul PACE, lansat în 2024, de a observa fenomenul El Niño cu ajutorul instrumentului său Ocean Color Instrument. Acesta operează pe sute de lungimi de undă și permite monitorizarea continuă a schimbărilor, evidențiind reducerea zonelor oceanice cu nuanțe verzui și extinderea celor cu tonuri mai albăstrui. „Ai anumite așteptări în legătură cu ceea ce crezi că s-ar putea întâmpla”, a declarat Kehrli.

„Dar să vezi vizual rezultatele folosind produsele de date cu care lucrezi în timp real este o experiență satisfăcătoare”, a adăugat cercetătorul. Misiunea de analiză va continua cu ajutorul întregii flote de sateliți pentru observarea Pământului, care furnizează date esențiale pentru înțelegerea dinamicii planetei.