Lumină, iubire, creativitate și încredere sunt daruri pe care ni le aduce Luna plină din 25 ianuarie, prima Lună plină a anului și totodată una dintre cele mai generoase din acest an. Ea va ajunge pe gradul 5 din zodia Leului, în punctul ei culminant, și va primi lumină de la Soarele aflat tot pe gradul 5 în zodia Vărsătorului. Așadar, energia creativă, încrederea, mândria și puterea interioară a Leului va întâlni nevoia Vărsătorului de a face schimbări mari la început de an, iar influența celor două zodii va fi de bun augur pentru planurile pe care le începem în acest an.

Luna Lupului – vechi semnificații din calendarul amerindian

În tradiția indienilor de pe continentul american, Luna plină din ianuarie era numită Luna Lupului. În această perioadă începe perioada de împerechere a lupilor, iar acest fenomen era asociat cu sfârșitul iernii. Lumina zilei se mărește, animalele devin mai active, soarele devine mai puternic.

Luna Lupului aducea o anumită fervoare și energie care schimba ritmul lucrurilor și transforma natura. Am putea folosi și noi energia puternică din zilele cu Lună plină să transformăm lucrurile care nu ne mai sunt pe plac, să ne îmbunătățim viața, să dăruim mai multă dragoste și pasiune celor apropiați și să punem bazele unor planuri noi pentru acest an.

Luna plină din 25 ianuarie – conjunctura astrală

De fiecare dată când este Lună plină, lumina acesteia ne ajută să vedem mai clar anumite aspecte tulburi din viața noastră, soluții și resurse mai bune, situații care pot fi îmbunătățite. Cu atât mai mult, Luna plină din 25 ianuarie va fi foarte generoasă cu toate zodiile la începutul acestui an, pentru că energia Leului este una pozitivă și puternică. Fiecare dintre noi va avea ceva de câștigat în preajma zilei de 25 ianuarie, fie mai devreme sau mai târziu cu cinci zile.

Pe de altă parte, această Lună plină din Leu ne poate ajuta să încheiem o situație sau să culegem roadele unor acțiuni începute odată cu Luna nouă din Leu din august 2023. Nativii care au luat decizii importante în august anul trecut și care au mers pe o cale bine gândită vor avea acum primele rezultate de care vor fi mândri. În mod deosebit, cei care au început o carieră nouă în august 2023 vor fi acum propuși pentru o avansare sau vor putea renegocia salariul și beneficiile. Dar și cei care au început o relație nouă sau proiecte noi alături de persoana iubită vor avea acum satisfacția unor avantaje și împliniri frumoase – poate o casă nouă, un proiect creativ, o afacere.

Conjunctura astrală este și ea una deosebită pentru prima Lună plină a anului. Venus, Mercur și Marte se află în Capricorn, o zodie a faptelor concrete, a deciziilor și a planurilor bine gândite. Așadar, trebuie să profităm de influența tuturor acestor astre pentru a ne gândi la proiecte mai bune în acest an și pentru a face primii pași spre obiectivele pe care le urmărim.

Luna plină din Leu și Soarele din Vărsător

Lumina Lunii pline din Leu vine de la Soarele din Vărsător. În ultima decadă a lunii ianuarie, pasiunea, generozitatea și creativitatea Leului se împletesc cu nevoia de schimbare și cu viziunea Vărsătorului care ne îndeamnă să pășim mult mai repede spre ceea ce ne dorim.

Este o perioadă propice pentru acțiune și inițiative, astfel că nu trebuie să mai stăm pe gânduri. Toate zodiile au ceva de câștigat în aceste zile, toți nativii vor fi ajutați de energia Leului și de forța vizionară a Vărsătorului. Cine știe bine ce vrea să realizeze anul acesta trebuie să acționeze, să înceapă proiectele pe care le-a pus pe hârtie sau să ceară sprijin în familie de la cei care îl pot susține. Este o perioadă în care deciziile se pot transforma ușor în fapte și acțiuni concrete.

Luna plină din 25 ianuarie și sănătatea

De fiecare dată când este Lună plină ne așteptăm la anumite influențe dificile asupra stării noastre de spirit și asupra sănătății. De data aceasta, Luna plină din 25 ianuarie, din zodia Leului ar putea fi de bun augur pentru orice inițiativă care vizează sănătatea: sport, mișcare, o dietă nouă, un nou regim alimentar bazat pe alimente naturale și simple, fără adaos de zahăr sau grăsimi.

Zodia Leului se potrivește cu yoga, cu meditația, cu terapia prin culoare și lumină sau cu rugăciunea. Mulți dintre noi vor avea un tonus mai bun și un echilibru interior puternic, dacă se gândesc acum să aleagă câteva practici spirituale pentru a-și îmbogăți viața și pentru a-și întări credința și stima de sine.

Pe de altă parte, Luna plină din Leu va fi de bun augur pentru toți cei care încep să ia tratamente mai bune pentru circulație, pentru inimă și tensiune sau pentru sistemul osos. Este totodată un moment prielnic pentru a face analizele medicale indicate după meniul bogat de Sărbători și pentru a discuta cu un medic specialist, în cazul în care apar probleme medicale noi.

Luna plină din 25 ianuarie și zodiile

Berbec

Este o perioadă benefică pentru tot ceea ce le place Berbecilor mai mult. Nativii zodiei Berbec trebuie să dea frâu liber imaginației și creației, să fie mai dinamici, mai activi și să se implice mai mult în proiecte de serviciu. Mulți dintre ei vor fi apreciați și vor fi mai bine plătiți din luna ianuarie 2024.

Taur

Ultima decadă a lunii ianuarie este o perioadă în care spiritualitatea, liniștea și armonia sunt mult mai importante pentru nativii Tauri. Luna plină amplifică nevoia de confort și de căldură, de iubire și răsfăț. După Luna plină, poate că unii dintre Tauri vor simți nevoia să cumpere lucruri noi în casă, mai frumoase sau mai confortabile.

Gemeni

Nativii zodiei se vor face auziți, își vor susține ideile cu putere, vor veni cu argumente și dovezi și vor fi mult mai convingători. Diplomația și comunicarea se vor simți din plin în aceste zile, iar Gemenii care lucrează în domenii dominate de aceste două concepte vor câștiga pe toate planurile.

Rac

Este o perioadă prielnică din punct de vedere financiar. Mulți nativi din Rac vor avea șansa să adune mai mulți bani, vor fi mai bine plătiți, vor câștiga bani în urma unor planuri începute din septembrie 2023. Vor fi zile bune pentru câștiguri, dar și pentru cumpărături, deoarece mulți nativi din Rac simt nevoia să schimbe lucrurile din jurul lor, să repare sau să modernizeze ceea ce este mult prea vechi prin casă.

Leu

Luna plină din semnul Leului va aduce zile tensionate și tulburi pentru nativii acestui semn. În preajma zilei de 25 ianuarie se vor petrece schimbări mari, nativii zodiei vor primi vești care îi tulbură și care îi determină să ia decizii noi pentru anul acesta. Va fi o perioadă în care este important să își apere drepturile și să vină cu inițiative puternice.

Fecioară

Nativii zodiei Fecioară trebuie să își schimbe programul și să încerce să obțină mai mult timp liber pentru ei în ultimele zile de ianuarie. Ba chiar le-ar prinde bine un scurt concediu din 25 ianuarie până pe 28 ianuarie. Au nevoie de o perioadă de liniște și introspecție, au nevoie de odihnă și de recuperare, mai ales dacă s-au confruntat cu probleme de sănătate la începutul anului.

Balanță

Vor veni zile pline de lumină pentru nativii Balanțe care acum simt nevoia să fie mai activi și se gândesc la tot felul de proiecte și inițiative. Se pare că unii dintre ei se vor implica în evenimente deosebite, vor organiza un eveniment social sau profesional, vor organiza o petrecere pentru un prieten apropiat sau pentru copii. Balanța va primi energie de la Luna plină din Leu și va străluci în mijlocul unor persoane care o apreciază.

Scorpion

Se anunță un eveniment deosebit pentru Scorpion, un câștig, o victorie, ceva care îi propulsează în ochii celorlalți. Nativii care sunt interesați de cariera lor pot profita de acest eveniment pentru a se face remarcați. Pe de altă parte, este o perioadă bună pentru a-și renegocia poziția, salariu sau beneficiile materiale pe care le au la serviciu. Luna plină din Leu va fi de partea Scorpionilor care vor să obțină un status mai bun.

Săgetător

Este una dintre cele mai bune perioade ale anului pentru proiecte noi și idei creative. Luna plină din 25 ianuarie luminează calea Săgetătorilor, aceștia vor fi mai chibzuiți, mai înțelepți, mai ingenioși. Ideile lor vor fi mai bune și vor reuși să le demonstreze celor din jur că pot realiza multe în acest an.

Capricorn

Lumina Lunii pline pune accentul pe situațiile tulburi din căsnicia Capricornilor. Acum este timpul să discute despre ceea ce nu le mai convine, despre anumite obiceiuri care îi deranjează la partenerii lor de cuplu, despre proiectele lor comune care nu sunt prea bine conturate. Este o perioadă bună pentru cei din zodia Capricorn ca să îmbunătățească ceea ce simt că nu îi mai ajută!

Vărsător

Luna plină din 25 ianuarie este luminată de Soarele din Vărsător și, la rândul ei, va lumina calea Vărsătorilor în ceea ce privește dragostea și relațiile de cuplu. Acum sunt cele mai mari șanse pentru a consolida o relație care pare să devină fragilă. Și tot acum unii Vărsători vor vorbi despre căsătorie și obligații de cuplu.

Pești

Se pare că nativii Pești vor încheia un proiect profesional important, început cu aproximativ jumătate de an în urmă, și vor fi apreciați pentru rezultatele lor. Alții se vor ocupa de un proiect început imediat după 1 ianuarie, care trebuie finalizat cât mai curând.

