Fie că plănuiești să gătești o cină specială de aniversare sau să îți duci soțul/soția într-o escapadă romantică de aniversare, această listă de urări de aniversare te poate ajuta să găsești mesaje drăguțe și memorabile pe care să le scrii într-o felicitare sau citate inspirate despre căsătorie și dragoste pe care să le spui partenerului tău special.

Iată câteva de urări de aniversare pe care să le incluzi într-o felicitare, într-o postare pe rețelele de socializare, într-un mesaj text sau cu voce tare pentru a-i spune partenerului tău cât de mult îl iubești și îl apreciezi.

Mesaje pentru aniversarea căsătoriei

La mulți ani! Este o mare binecuvântare să te am în viața mea!

Este ușor să te îndrăgostești, dar să rămâi îndrăgostit de aceeași persoană pentru tot restul vieții este considerabil mai dificil. Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea de a rămâne dedicați unul altuia. La mulți ani!

Sunetul mării și ecoul iubirii tale au câteva caracteristici comune: ambele sunt constante și eterne. La mulți ani!

Dacă aș putea să mă întorc în timp și să aleg din nou, te-aș alege tot pe tine. Dragul meu, îți doresc o aniversare fericită.

Aniversare fericită! Fie ca destinele noastre să fie unite pentru totdeauna. Te-am iubit din prima clipă și o să te iubesc până la ultima clipă.

Cele mai dulci dintre aniversări sunt rezultatul îndurării celor mai dificile situații din viață. Aniversare fericită, iubire.

Totul a fost ca un cer întunecat până când tu, cea mai strălucitoare stea a mea, ai apărut. Am avut suișurile și coborâșurile noastre, dar inima mea a știut întotdeauna că vom ajunge până aici. La mulți ani!

Chiar și după toți acești ani în care am stat constant împreună, nu m-am săturat de tine. Sper să rămână totul așa pentru tot restul vieții noastre. La mulți ani!

Cred că este foarte frumos cum doi străini pot fi aduși împreună de esența iubirii și sper ca această iubire să dureze mulți ani de acum încolo. La mulți ani nouă, iubire!

Aniversarea noastră ne amintește de cele mai fericite momente ale relației noastre, dar ne aduce aminte și de greutățile prin care a trebuit să trecem pentru a ajunge la aceste momente fericite. Te iubesc enorm! La mulți ani nouă!

Fie ca dragostea pe care o împărtășim să devină mai puternică pe măsură ce îmbătrânim împreună. Îți doresc o viață plină de fericire. La mulți ani!

Fie ca soarele să strălucească mereu în calea pe care o împărtășim, luna să strălucească mereu în inimile noastre, iar stelele căzătoare să ne vegheze mereu de aproape oriunde am merge. Aniversare fericită, iubire.

Am o mulțime de emoții, fericire, bucurie și entuziasm doar când te văd, chiar și după atâția ani. Te voi iubi până la sfârșitul lumii!

Sper că această aventură să continue la nesfârșit datorită felului în care mă iubești și a felului în care îmi atingi viața. Îți mulțumesc că ai făcut din această zi una memorabilă în viața mea. Aniversare fericită!

Pentru a avea succes, majoritatea cuplurilor își petrec tot timpul muncind. Cu toate acestea, noi găsim echilibrul perfect prin muncă, dragoste și fericire. Cred că am reușt ce își dorește toată lumea. Să sărbătorim asta! Îți doresc o aniversare fericită, iubire.

Îmi doresc pentru noi o viață fericită, sănătoasă și frumoasă împreună în viitor, la fel ca acum câțiva ani.

La mulți ani, dragoste! Fie ca legătura noastră frumoasă să dureze pentru totdeauna!

Fie ca lumina fericirii să strălucească în mod constant printre norii neînțelegerilor din relația noastră eternă, formând un curcubeu al iubirii. La mulți ani!

Este nevoie de timp pentru a construi genul de relație care este aproape în întregime perfectă. Se pare că noi am reușit totul într-un singur an. La mulți ani!

Îți doresc o aniversare fericită, dragostea mea. Îți promit că voi fi lângă tine mereu, la bine și la rău, așa cum am promis în urmă cu ceva timp. Am de gând să îmi țin promisiunea pentru toată viața! La mulți ani!

Urări de aniversarea căsătoriei

Drumul iubirii este lung și sinuos, dar întotdeauna am fost unul lângă celălalt în fața dificultăților. Sper ca, la aniversarea noastră, acest drum să continue să ne aducă bucurie pentru încă mulți ani!

Am rezistat testului timpului, crescând unul cu celălalt și mai aproape unul de celălalt în fiecare an, prin vremuri bune și rele. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, în fiecare zi! La mulți ani, iubirea mea!

Nu credeam în Dumnezeu, dar acum îl iubesc și îi sunt recunoscător pentru că te-a adus în viața mea. La mulți ani, iubito! Te iubesc!

Nu toată lumea a reușit să găsească dragostea adevărată, care prosperă și crește în timp. Să te găsesc pe tine, dragostea mea, a fost o adevărată binecuvântare. Fie ca relația noastră să fie binecuvântată cu mulți alți ani de creștere și împliniri.

Îți amintești prima dată când mi-ai zâmbit și felul în care m-ai privit? Aceste sentimente au rămas cu mine ani de zile. Sper că și tu vei rămâne la fel.

Fie ca această zi să-ți aducă multă fericire. Fie ca anii care ne așteaptă să fie petrecuți iubindu-ne și îngrijindu-ne unul pe celălalt. Aniversare fericită!

De fiecare dată când mă gândesc la dragostea incredibilă pe care o împărtășim, mi se topește inima. Sper că va continua să se dezvolte și să dureze mulți ani de acum încolo. Aniversare fericită.

În timp ce sărbătorim încă un an de dragoste și fericire, vreau să îți aduc aminte de faptul că datorită ție sunt cine sunt astăzi. Ești omul care m-a întregit și care îmi dă putere în fiecare zi. Te iubesc! La mulți ani!

Dacă mi s-ar oferi șansa de a mă întoarce pe această planetă, aș profita de ea cu ambele mâini și te-aș căuta mai devreme decât am făcut-o în această viață, pentru a te putea iubi mai mult timp. Sufletul meu pereche, îți doresc o aniversare fericită.

Dragostea devine mai puternică în timp. Să continuăm să facem ce știm mai bine: să ne iubim în fiecare zi ca astăzi. Ești jumătatea mea mai bună!

Știi că nu țin minte aniversările noastre și îmi pare rău pentru asta. Totuși, n-am nevoie de o zi specială în care să îți spun cât de mult te iubesc și că aș face orice pentru tine. Ești sufletul meu pereche și o să îți spun asta ori de câte ori o simt, fără un motiv special.

La mulți ani! Fie ca fericirea acestei zile să dăinuie pentru totdeauna și până la ultima suflare.

Un alt an de dragoste și fericire care ne așteaptă. Cu fiecare zi care trece, fie ca dragostea noastră să înflorească și mai mult. Aniversare fericită, dragostea mea!

Când ești prin preajmă, îmi este greu să îmi stăpânesc emoțiile, chiar și după atâta timp. Sper să îmbătrânim împreună, cu toate defectele și calitățile noastre.

O zi minunată, iubirea mea! Încă un an în care am trăit cel mai frumos, ne-am făcut amintiri și am avut aventuri. Sper să fie și următorii ani la fel de frumoși. Te iubesc!

Să fiu cu tine a fost cea mai fericită decizie din viața mea. Mi-ai arătat atât de multă dragoste și atenție de-a lungul anilor, încât m-am regăsit. La mulți ani, sufletul meu!

A accepta să-mi petrec restul vieții alături de tine a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată.

Cele mai frumoase urări pentru aniversarea căsătoriei

La aniversarea noastră, jur că ne vom petrece restul vieții uitându-ne la Netflix, având multe discuții până dimineață, ieșind la întâlniri și mergând în călătorii. Ești singura persoană din lume cu care vreau să fac aceste lucruri până îmbătrânesc. Te iubesc!

Să nu pierdem niciodată din vedere ceea ce ne-a adus împreună și ce am construit până acum. La mulți ani, inima mea!

Sunt încântat să te am în viața mea. Îți mulțumesc încă o dată pentru tot! Aniversare fericită!

Fie ca întotdeauna să avem grijă unul de celălalt așa cum o facem astăzi. Respectul și dragostea sunt ceea ce ne-au adus aici, astăzi. Mulțumesc pentru tot! La mulți ani, jumătatea mea!

Eram pierdut/ă în lumea asta, dar ai apărut tu și mi-ai luminat viața. Brusc, am devenit cea mai bună versiunea mea. Mulțumesc pentru tot! La mulți ani!

Jumatea mea, îți doresc o aniversare fericită. Lucrurile bune din viață sunt mai plăcute atunci când sunt împărtășite cu tine, iar eu aș prefera să mor cu tine decât cu oricine altcineva. În cinstea multor alte aniversări.

Fie ca dragostea noastră unul pentru celălalt să dureze o viață întreagă, deoarece formăm un cuplu minunat. Aniversare fericită, dragostea mea.

Avem o cantitate extraordinară de dragoste și respect unul pentru celălalt și sunt recunoscător pentru asta. Îți urez o aniversare fericită, dragostea mea!

Nu-mi pot imagina să mă trezesc cu altcineva în afară de tine, iar la aniversarea noastră, îți garantez că vei fi mereu tu.

Legătura puternică pe care o avem noi nu poate fi distrusă de nimeni, niciodată. Fie ca întotdeauna să fim la fel de îndrăgostiți și puternici în fața obstacolelor. La mulți ani plin de dragoste!

De-a lungul istoriei, mulți au căutat dragostea, dar niciunul nu a găsit-o vreodată ca cea pe care o avem noi. Sper să rămânem veșnic îndrăgostiți. Aniversare fericită!

Am vrut să fiu egoist și să te fac a mea din ziua în care te-am întâlnit și încă vreau să o fac acum, chiar dacă este aniversarea noastră.

Unul dintre cele mai frumoase jurăminte pe care le putem face este să avem grijă și să ne iubim unul pe celălalt pentru totdeauna. Te iubesc și la mulți ani!

Aniversare fericită celui mai bun prieten al meu, confidentului meu, soțului meu și sufletului meu pereche. Ești tot ce puteam să visez și mai mult.

Împărtășirea unei vieți este ca și cum ai împărți momente în timp. Cântecul este diferit pentru fiecare dintre noi, dar dansul este uimitor împreună. Te vreau pentru toată viața și sper ca a noastră să fie lungă.

Nu mi-ai șoptit la ureche; în schimb, mi-ai șoptit în inimă. Mi-ai sărutat mai degrabă sufletul decât buzele. La mulți ani!

O aniversare nu se măsoară în orele din zi, ci în fiecare minut în care doi oameni rămân unul.

Când nu poți dormi pentru că realitatea este în sfârșit mai bună decât visele tale, știi că ești îndrăgostit. Eu așa sunt de când te-am cunoscut și așa voi rămâne.

Îmi amintesc de ce suntem făcuți unul pentru celălalt în această zi, și în fiecare zi. La mulți ani!

Am vrut doar să știi că ori de câte ori mă văd fericit/ă, sunt cu tine. Sper să rămânem tineri în suflet mereu. Abia aștept să am grijă de tine la bătrânețe.

Pentru că am văzut în tine perfecțiunea, m-am îndrăgostit iremedianil. Mi-am dat seama apoi că nu ești fără cusur, ceea ce m-a făcut să te iubesc și mai mult.

Iubirea mea pentru tine devine mai puternică în fiecare zi, căci te iubesc mai mult azi decât ieri și mai puțin decât mâine.

Aș putea să mă plimb toată ziua prin grădina mea dacă aș avea câte o floare pentru fiecare dată când mă gândesc la tine.

Urări pentru soț/soție de aniversarea voastră

Ochii mei te vor căuta mereu într-o mare de oameni.

Tu ocupi un loc special în inima mea, pe care nimeni altcineva nu l-ar putea ocupa.

A fost dragoste adevărată la prima vedere. Cred că în sfârșit mi-am descoperit sufletul pereche după toți acești ani.

Îmi voi petrece toată eternitatea iubindu-te, îngrijindu-te și respectându-te. Ești tot ce mi-am dorit.

Să te întâlnesc a fost soarta, să devin prietenul tău a fost o decizie, dar nu am avut niciun control asupra faptului că m-am îndrăgostit de tine. Am rămas așa și astăzi.

Cea mai mare bucurie în viață este să știm că suntem iubiți; iubiți pentru ceea ce suntem sau, mai degrabă, iubiți în ciuda a ceea ce suntem. Eu te-am găsit pe tine și acum am tot ce îmi doresc.

Ai fost făcut să fii iubit – și eu te-am iubit toată viața mea, iar după ce te-am cunoscut te-am iubit și mai mult.

Este o binecuvântare să te am în viața mea. Încă un an cu tine este un cadou de care mă bucur nespus.

Dragostea mea pentru tine nu va dispărea niciodată. Te iubesc de ani de zile și voi continua să te iubesc până în ziua în care voi muri. La mulți ani, iubire!

A fi cu tine este similar cu acea ceașcă de cafea delicioasă pe care o beau în fiecare dimineață. Chiar dacă o beau în fiecare zi, tot o apreciez și nu pot trăi fără ea.

Fiecare poveste de dragoste este distinctă, unică și frumoasă, dar a noastră este preferata mea. La mulți ani!

A mai trecut un an de când am întâlnit pentru prima dată persoana visurilor mele. Sunt recunoscător pentru fiecare an petrecut alături de tine.

Învățăm că dragostea adevărată nu moare niciodată; pur și simplu devine mai puternică și mai adevărată cu fiecare an care trece. Timpul a dovedit că dragostea noastră este cea mai pură formă de dragoste care a existat vreodată. Aniversare fericită!

Sursa foto: 123rf.com

