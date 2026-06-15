Românul de 32 de ani a fost prins în timp de fura tricoul de unul dintre angajații din magazinul Hugo Boss

Bărbatul din România a mers în celebrul magazin în data de 21 august 2025, înainte de întâlnirea cu iubita lui. Unul dintre vânzătorii magazinului din Mechelen a observat cum bărbatul a plecat cu mai multe articole vestimentare, în timp ce complicele său încerca să distragă atenția.

„Când cei doi au părăsit magazinul, angajatul i-a urmărit, a sunat la poliție și a reușit să recupereze un articol de îmbrăcăminte”, a declarat parchetul, conform portalului belgian de știri citat anterior.

Cei doi au încercat să fugă cu bunurile sustrase din magazinul de lux, dar au fost prinși ulterior de polițiști.

Cum a explicat românul în fața judecătorilor decizia de a fura din magazinul Hugo Boss

La percheziție, polițiștii au găsit mai multe haine furate. Românul și-a recunoscut vina, dar colegul său a negat implicarea și nu s-a prezentat la proces.

Pe de altă parte, bărbatul de 32 de ani a cerut clemență în fața judecătorului: „Îmi cunoscusem iubita și voiam să port un tricou mai elegant”.

Câți ani de închisoare riscă românul care a fost prins furând tricoul Hugo Boss din Belgia

Conform Codului Penal belgian, furtul simplu se pedepsește cu închisoare de la o lună la doi ani și cu amendă penală.

Totuși, în cazul de față, procurorii au solicitat o pedeapsă de 6 luni de închisoare cu executare, o practică standard în instanțele belgiene pentru descurajarea grupărilor de hoți care acționează în echipă sau folosesc metode de distragere a atenției personalului.

Decizia finală va fi pronunțată pe 22 iulie, judecătorii urmând să stabilească dacă bărbatul va executa pedeapsa în regim de detenție sau dacă va primi o sancțiune cu suspendare, având în vedere regretul exprimat.

Din păcate, acesta nu este primul caz în care un român este implicat într-un scandal privind jafurile din magazine. În luna martie, un român a reușit să fure haine de 5.000 de euro în doar 90 de minute, din mai multe magazine din Austria. Bărbatul a fost identificat în aceeași zi, după ce polițiștii autrieci au demarat o anchetă amplă. În jurul orei 19:00, a fost depistată mașina bărbatului, iar ulterior oamenii legii l-au găsit și pe el.

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