Hoteluri de cinci stele la prețuri mici

Reina Petronila este una dintre cele mai bune opțiuni. Situat la câțiva pași de centrul orașului, hotelul oferă facilități precum piscină interioară, spa cu saună, sală de fitness, bar și restaurant.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Micul-dejun tip bufet este un punct de atracție, un vizitator descriindu-l drept „cea mai bună parte” a sejurului. Camerele variază de la single la Junior Studio Suite, care include o chicinetă și zonă de luat masa. Oaspeții au lăudat hotelul ca fiind „frumos” și „are un raport calitate-preț bun”. Prețurile încep de la 45 de euro de persoană.

Hotelul Palafox, situat în centrul vechi, este o altă opțiune de lux. Acesta este aproape de gara principală, având astfel o locație excelentă pentru turiști. Printre facilitățile sale se numără restaurantul Aragonia, care servește preparate locale, saună, sală de fitness și terasă.

Atracția principală este piscina exterioară sezonieră, înconjurată de umbrele de soare. Camerele variază de la single la suite de lux, iar tarifele încep de la 47 de euro de persoană.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Tapas și atracții locale în Zaragoza

Zaragoza este renumită pentru cultura sa gastronomică, iar zona El Tubo este un punct de referință pentru tapas. Străzile înguste sunt pline de restaurante care servesc preparate tradiționale între orele 13.00-16.00 și 20.00-24.00.

Printre specialitățile locale se numără Ternasco de Aragón (miel), migas (pesmet prăjit) și borraja (verdețuri sălbatice). În plus, zona este ideală pentru petrecerea serilor în barurile animate.

Activități pentru întreaga familie

Turiștii care călătoresc cu copii pot vizita acvariul din Zaragoza sau muzeul Emoz, dedicat artei origami, plin de mici comori din hârtie.

Pentru iubitorii de arhitectură, Basilica de Nuestra Señora del Pilar și Palacio de la Aljafería sunt clădiri impresionante care merită explorate. Cei care doresc o escapadă în natură pot face o excursie la Monasterio de Piedra, un parc național cu cascade spectaculoase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Zboruri accesibile

În luna iunie, românii pot ajunge direct la Zaragoza cu Wizz Air, cu zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, Otopeni, începând de la 650 de lei.

Temperaturile săptămâna aceasta sunt în creștere, ajungând până la 37°C, ceea ce face din Zaragoza o destinație ideală pentru zilele de vară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE