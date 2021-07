Plantele preferate ale Berbecului

Dorința Berbecului este să se remarce și să fie altfel decât ceilalți, astfel că grădinile te matice sunt ideale pentru el. Într-o astfel de grădină, Berbecul urmărește existența unui element vegetal comun, dar chiar și acest element trebuie să fie ceva neobișnuit, ca de exemplu o culoare mai aparte sau o plantă exotică. Până și în căminul propriu, Berbecul vrea să fie unic.

Plantele deosebite, de dimensiuni impresionante, cu frunze și flori cu un colorit aparte sunt acelea care îi sunt pe plac. În felul acesta, încearcă să atragă atenția și laudele musafirilor.

În materie de grădinărit, preferă plantele mari și viguroase, pe care să le poată tunde, replanta și îngriji, până când ajung din nou la maturitate. Dacă are norocul să aibă o grădină, Berbecul adoră să aibă copaci maiestuoși. Preferă pomii înfloriți, ale căror flori răspândesc un parfum îmbătător. Printre florile favorite se numără lalelele și zambilele.

Plantele preferate ale Taurului

Fiind primul semn de Pământ, Taurul este celebru pentru dragostea sa față de natură. Adoră tot ceea ce dă rod, astfel că din grădina sa, dacă este suficient de mare, nu lipsesc merii, perii, coacăzele, căpșunele și zmeura. Taurul este foarte fericit dacă are o grădină a sa, însă dacă lucrul acesta nu este posibil, el se mulțumește și cu plantele în ghivece, pe care le cultivă pe terasă.

Faptul de a lucra cu pământul și de a-l atinge este terapeutic pentru Taur, ca și pentru toate semnele de Pământ. În astfel de momente, Taurul își lasă gândurile să hoinărească, eliberându-se de stres și căpătând o perspectivă mai amplă asupra lucrurilor.

O excursie la țară îl înviorează pe Taur, iar mirosul de iarbă proaspăt tunsă îl transportă într-o stare vecină cu euforia. Taurul adoră trandafirii și, de fapt, toate florile în nuanțe de roșu sau roz, cu inflorescențe bogate și parfumate.

Este un grădinar foarte talentat și orice atinge el întinerește și se regenerează, grație îngriji- rilor sale atente și delicate. Semnul acesta zodiacal pare să stim uleze, practic, creșterea, așa că, dacă aveți o plantă bolnavă sau fragilă, duceți-o unui Taur. Acesta îi va insufla o viață nouă și o va însănătoși.

Gemeni – plante preferate

Gemenii sunt persoane care vor rezultate imediate, astfel că nu au răbdare să îngrijească o plantă până când aceasta ajunge să se maturizeze. Genul acesta de activitate îi frustrează. Pentru ei, sunt ideale plantele care nu necesită multă îngrijire.

De regulă, grădinile Gemenilor sunt de două feluri: fie sunt sălbăticite și neîngrijite, fie arată ca niște mici oaze de calm. Pentru că vor să ducă o viață rela xată, vor ca florile pe care le au să crească fără prea multe intervenții din partea lor.

Lăcrămioarele sunt florile-simbol ale Gemenilor, dar aceștia adoră de asemenea levănțica. Tot ceea ce crește și înflorește rapid este, de fapt, pe gustul lor. Singura problemă, în cazul lor, este aceea că au prostul obicei de a uita să ude florile…

Rac – plante preferate

Racilor le plac nuferii, astfel că grădina lor ideală trebuie să includă neapărat un iaz micuț sau un bazin. Pentru Rac, un lac cu nuferi, niște plante agățătoare și o fântână care să susure reprezintă pa radisul… sau nirvana. O cascadă în miniatură va ocupa întotdeauna un loc de cinste în grădina unui Rac. Chiar dacă nu are o grădină, va face tot posibilul ca, în spațiul său restrâns, să facă loc pentru așa ceva, doar ca să poată asculta sunetul hipnotic al apei care curge.

Racul este un semn cu valențe materne, astfel că una din marile sale pasiuni o reprezintă cultivarea unei parcele de pământ, oricât de mică ar fi aceasta, pe care să crească flori. Racul apreciază florile clasice, buchetele victoriene și plantele decorative: yuca, cactușii, ferig ile, iar ghivecele trebuie să fie așezate pe un milieu de dantelă.

Pentru unii Raci, florile sunt precum copiii lor. Arțarul este copacul reprezentativ al acestui semn zodiacal, iar în materie de flori, sunt preferate cele albe, fie că sunt trandafiri, lalele, panseluțe. În grădina de mirodenii a unui Rac, vei găsi probabil tarhon, rozmarin și mentă, deoarece Racul adoră să gătească.

Plantele preferate ale Leului

Asemeni Berbecului și Săgetătorului, Leul vrea să iasă în evidență, iar o grăd ină tematică perfect structurată este exact pe gustul său. Coloanele grecești, statuile de marmură, heruvimii, ceasul solar, toate aceste accesorii îl încântă pe Leu. Atunci când Leul își propune să se ocupe de grădina sa, elimină tot ceea ce este inutil.

În schimb, în orice loc asupra căruia vrea să atragă atenția, așază spoturi luminoase. Aleea, de exemplu, este punctată de mici spoturi, nu atât pentru a indica drumul, cât pentru a-i face pe oaspeți să observe și să admire pavajul de calitate și florile din jur. Copacii reprezentativi pentru această zodie sunt dafinul și măslinul, dar și lămâ iul, care arată de minune în seră.

Dacă nu are o grădină, o plantă minia turală într-un ghiveci de efect poate da aceleași rezultate. Floarea-soarelui, gălbenelele, narcisele galbene sunt compatibile cu personalitatea solară a Leului, galbenul fiind, evident, culoarea sa.

Fecioară – plante preferate

Fecioara adoră florile multicolore. Fiindcă este o fire modestă și meticuloasă, alegerea plantelor de grădină și a florilor reprezintă pentru acest semn zodiacal cea mai bună cale de a scăpa de stres. Fecioara este un semn de Pământ, cu mult simț practic, astfel că grădina sa este fie rustică și pitorească, fie minima listă. Fecioara este un grădinar excelent, dacă timpul îi permite.

Se pricepe foarte bine să îngrijească alunii, nucii, stejarii, dar și ierburile aromatice și mirodeniile. Dacă are și un lot pe care să cultive legume, în mod sigur de acolo nu vor lipsi cartofii. Rădăcinoasele, în genere, prosperă în grădina Fecioarei, deoarece tot ceea ce crește sub pământ – morcovii, napii, sfecla etc. – excelează sub atenta îngrijire a semnelor de Pământ.

Florile favorite sunt, bineînțeles, viu colorate, dar mici și delicate. Fecioara preferă culorile albastru și galben și are o predilecție pentru plantele care cresc repede și se revarsă într-o cascadă de buchete parfumate.

Balanță – plante și flori preferate

Cum Balanța este semnul zodiacal care simbolizează frumusețea, fiind guvernat de Venus, nativii acestui semn sunt capabili de orice eforturi pentru ca grădina lor să fie cea mai frumoasă. Balanța adoră grădinile care au un aspect feeric și în care te simți ca-n povești, unde te poți odihni într-o atmosferă romantică, legănându-te într-un balansoar și visând la umbra bolților pline de ghirlande înflorite.

Prin urmare, nativii din Balanță sunt dispuși să muncească din greu pentru ca în final grădina lor să de vină un loc de vis. Balanța se ocupă însă cu aceeași dedicație și de plantele de apartament, pe care le plantează în cele mai decorative ghivece și le îngrijește cu dragoste și răbdare. Pentru Balanță, florile sunt cea mai agreabilă modalitate de a împodobi o cameră. Semnul acesta zodiacal preferă florile ornamentale, opulente, extravagante.

Dintre culori, preferă albastrul, iar floarea favorită este irisul, dar apreciază în egală măsură și trandafirii, margaretele și iasomia. Copacul reprezentativ pentru acest semn zodiacal este cedrul, iar planta aromatică, menta.

Plantele preferate ale Scorpionului

Florile roșii sunt pasiunea magneticului și senzualului Scorpion. Trandafirii roșii ca sângele, mușcatele, garoafele, toate sunt asociate cu acest semn. Lucrul acesta este valabil și pentru Berbec, fiindcă ambele semne sunt guvernate de planetele Pluton și Marte.

Rododendronul este de asemenea o plantă asociată cu Scorpionul, însă semnul acesta agreeză toți arbuștii și copacii bogați și viguroși. Dacă are o grădină, Scorpionului îi place să amenajeze colțuri întunecoase și misterioase. Tufișurile de caprifoi, de soc și de liliac sunt preferatele sale. Scorpionul este fie un pasionat în materie de grădinărit, fie este total indiferent.

Nu prea e genul care să își facă timp pentru așa ceva, fiindcă are un program încărcat, dar, dacă prinde microbul, devine un grădinar desăvârșit și se implică total, așa cum face cu toate lucrurile care îl pasionează.

Săgetător – plante preferate

Fiind un semn de Foc, Săgetătorul este atras de tot ceea ce e strălucitor, de ceea ce taie respirația și fascinează. Deoarece este o fire energică, muncește cu multă dedicație atunci când are o grădină pe care trebuie să o îngrijească, dar chiar și dacă este vorba numai despre niște ghivece de flori ori niște jardiniere.

Floarea care îl repre zintă pe Săgetător este garoafa, iar copacii reprezentativi sunt mesteacănul, stejarul și frasinul. Fiind însă o fire nomadă, Săgetătorul adoră florile de câmp, având o adevărată predilecție pentru maci. Guvernat fiind de Jupiter, planeta rege, Săgetătorul înregistrează succese incredibile cu plantele pe care le îngrijește, în momente în care totul pare să se ducă de râpă.

Lucrul acesta se poate datora însă și faptului că Săgetătorul are un ritm de lucru neîntrerupt și că își sacrifică mult mai mult timp și mult mai multă energie decât celelalte semne, atunci când vrea să reușească. Mirodeniile și legumele care sunt pe gustul Săgetătorului sunt scorțișoara, salvia, țelina și usturoiul.

Capricorn – plante preferate

Capricornul este îndrăgostit de grădinile în stil vechi, care îi amintesc de zilele de demult ori de poveștile cu zâne, din copilărie. În grădină, trandafirii englezești, nalbele și plantele agățătoare sunt favoritele acestui semn, iar dintre plantele de apartament, preferă ferigile și cactușii.

Capricornul își amenajează, în genere, o grădină care să îi dea sentimentul de familiaritate și care să includă elemente tradiționale. Semnul acesta adoră săl ciile, iedera, vița-de-vie și, de fapt, orice plantă care crește repede și într-un ritm constant, fără să necesite multe precauții.

De asemenea, Capricornului îi plac arbuștii care pot fi cultivați, pentru început, în ghivece și pe care îi poate apoi replanta afară, dându-le diferite forme. Nu e de mirare că, fiind născut în preaj- ma Crăciunului, Capricornului îi plac aranjamentele cu vâsc și iederă. Floarea sa este panseluța, dar agreează în egală măsură regina nopții și frezia.

Vărsător – plante și flori preferate

Fiind avangardistul zodiacului, Vărsătorul vrea să aibă o grădină amenajată după toate regulile feng shui. Prin urmare, adoră să cultive bambus și bonzai, fie în miniatură, fie în mărime naturală. Dacă e posibil, caută să își încropească și o livadă cât de mică, unde să crească peri, pruni și alți pomi fructiferi.

Floarea-simbol a Vărsătorului este orhideea. Deși se cultivă cu dificultate, Vărsătorul înregistrează succese uimitoare cu această plantă. Căutând mereu să fie altfel decât ceilalți, chiar și atunci când e vorba de fructe, Vărsătorul preferă tot ce e exotic – de la kiwi până la fructul pasiunii și papaya.

Conform filozofiei feng shui, Vărsătorului îi prinde bine să aibă în preajmă viță-de-vie, în special din soiul acela negru parfumat. De fapt, tot ceea ce ține de curentul New Age se potrivește în grădina sau pe terasa Vărsătorului. Cu cât arată mai bizar, cu atât mai bine.

Plantele preferate ale Peștilor

La fel ca în cazul Racului, apa este un element important în amenajarea grădinii de către Pești. Un iaz micuț, în care să înoate peștișori aurii, este ideal pentru a-i oferi calmul necesar acestui semn zodiacal. Florile favorite sunt nuferii și crinii, iar salcia este copacul predilect, mai ales pentru că de regulă crește pe lângă apă.

În plus, împreună alcătuiesc o combinație reușită. Peștii cultivă de regulă plante vi guroase, dar și foarte colorate, dacă-i posibil. Din păcate, uneori cam uită să le ude.

De obicei, Peștii au o viață socială atât de bogată, încât chestiunile de rutină ajung să fie neglijate. Se pare că pe Pești îi relaxează culoarea verde – mai ales nuanțele deschise de verde –, așa că ideal ar fi să cultive plante care nu necesită multă îngrijire, dar care să le ofere oaza de relaxare de care au nevoie.

Dintre mirodenii, cicoarea, șofranul și lămâia verde sunt toate asociate cu semnul zodiacal al Peștilor, iar dintre legume, lăptucile sunt cele pe care Peștii le cultivă cu cel mai mult succes.

