Alex Filip a părăsit competiția “Ultimul Trib”

„Eu am pierdut în această probă pe o chestie de șansă, nu pe o calitate fizică de-a mea sau pentru că nu am tras. În momentul acesta, nu am nici un regret. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această șansă și vă mulțumesc pentru această experiență, Nu am învățat în toată viața mea și nu avea cum să mă învețe nimeni niciodată atât cât am învățat în această o lună și o săptămână cât am stat aici', a spus Alex Filip, la finalul Duelului care a avut ca temă jocul „Taie-ți drum spre victorie”. „Silviu va fi unul dintre ultimii șase, va participa cu siguranță în „Ultimul Trib„. Are un moral foarte bun în acest moment, iar calitățile fizice îl ajută. Îi urez mult succes, ca și celorlalți care vor ajunge în ultimii șase, iar eu plec extraordinar de împăcat de aici”, mai spune luptătorul de kickboxing și unifight.

„Primul lucru când ajung acasă? Mă duc la copiii mei. Altceva nu-mi trebuie. De asemenea, va trebui să mă operez la nas, pentru că am o deviație de sept foarte mare de la sportul pe care-l practic. Din păcate, dacă mă operez, va trebui să mă las de partea competițională. Pentru mine, în anumite probe, a fost o mare problemă chestia asta, pentru că nu puteam să respir aproape deloc pe nas”, a mai spus Alex Filip.

La rândul său, Silviu Geandră are numai cuvinte frumoase despre „adversarul” său. Și planuri pentru momentul când se va întoarce acasă. Deocamdată însă și-a câștigat dreptul de a mai rămâne în „Ultimul Trib”. „Frumos meci. Frumos adversar. E exact cum ne-am dorit amândoi. Duelul de azi i l-am dedicat, în primul rând, lui Gabi (n.n. iubita lui și fostă concurentă, în echipa Cameleonilor), care este acasă și cu sufletul alături de mine. Am zis că o să mă însor, când o să mă întorc acasă. După doi ani de relație frumoasă și tumultoasă – suntem două personalități nu puternice, cumplite! (râde) -, ne-am lămurit că ne potrivim, că ne dorim asta amândoi și asta o să fac”, spune câștigătorul Duelului.

Citește și

EUROVISION 2019. Laura Bretan și-a adus din America rochia pentru semifinala Selecției Naționale. Nu iese pe scenă până nu se roagă!