Ce a făcut Ame Călin după ce a fost eliminată de la „Ferma'

Deși marea ei dorință era să câștige, pentru ca banii din premiu să-i investească în cariera ei de antrenoare de zumba și să participe la Zumba Fitness Concert din America, Ame a pierdut această șansă după prima săptămână în „Ferma”. Imediat după ce a părăsit emisiunea, ne-a povestit cum a fost șederea ei acolo și cu ce a rămas după această experiență.

Libertatea: Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când ai ieșit din „Ferma”?

Ame Călin: Mi-am sunat părinții și prietenii. Apoi am mâncat de parcă ar fi fost ultima masă. Am comandat muuuuuultă mâncare: felul 1, felul 2 și evident și felul 3, ceva dulce. Am mâncat papanași.

Cine crezi că are cele mai multe șanse să câștige?

Eu țin cu Moroșanu, pentru că ne-am apopriat destul de mult și mi-a dat și foarte multe sfaturi. La duel a fost antrenorul meu. Dar dacă nu va fi Moroșanu, mi-ar plăcea să câștige Marius Crăciun.

Ce e greu și nu se vede la televizor?

Este foarte puțină mâncare, în casă a fost îngrozitor de frig. Eu am avut și ghinion, am nimerit să fiu servitor, iar în camera servitorilor era la fel de frig ca afară, nici măcar o diferență. Soba unde trebuia să facem focul se stingea foarte ușor și era și foarte mică. Atât pentru mine, cât și pentru Jorge, a fost o experiență de neuitat, am dormit amândoi îmbrăcați în costume de schi și ținându-ne de mână.

Ce ai învățat după această experiență, fie ea și de o săptămână?

Că ne trebuie atât de puține lucruri ca să trăim și ca să fim fericiți! După Ferma', realizezi cum să te bucuri de toate momentele și că fiecare persoană are și o parte bună. Și am mai învățat că dacă o să mai tai lemne cu fierăstrăul, trebuie să-mi pun mănuși, pentru că am rămas cu semne în palmă după duel.

