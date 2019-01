Anamaria Prodan, cu bijuterii și accesorii de peste jumătate de milion de euro la un interviu

Anamaria Prodan nu se uită la bani atunci când își dorește cu adevărat ceva. Este dependentă de lux și asta se vede la fiecare apariție a sa. la interviul pe care l-a acordat pentru Gazeta Sporturilor, celebra impresară a uimit pe taotă lumea. Ea s-a afișat cu haine și bijuterii care valorau 590.000 de euro.

Doar geanta din piele de crocodil pe care a purtat-o valorează 80.000 de euro.

Pe lângă geanta de lux, Anamaria Prodan a avut o mulțime de bijuterii de firmă și foarte scumpe. A purtat mai multe brățări Cartier LOVE din aur alb şi galben cu diamante, care costă, fiecare, între 7.500 şi 15.000 de euro.

De asemenea, impresara a avut și un lanț din aur cu diamante de 65.000 de euro, dar și un ceas Hublot tot cu diamante pe care l-a cumpărat cu 50.000 de euro.

Inelul de logodnă, din aur alb cu un diamant de 9 carate, este evaluat la 150.000 de euro. Pe celelalte degete, Anamaria prodan a avut alte două inele, tot cu diamante, și ele extrem de scumpe.



„Geanta asta o iubesc. Abia mi-am luat-o. E un Hermes Kelly Crocodile, luată pe comandă. Ce contează prețul? Ha, ha, ha! Oricum, nu e singura de la Hermes pe care o am. Mă puneți să vorbesc de asta, deși lumea mă urăște și comentează de fiecare dată. Vreți să mă înjure și mai mult acum, nu?

Eu îmi cumpăr orice îmi place și niciodată nu mă uit la preț. Dar nu mă interesează să fiu îmbrăcată din cap până în picioare de la nu știu ce firmă de fițe. Contează în primul rând să îmi placă ce-mi cumpăr, să mă simt bine în hainele respective și, bineînțeles, să îmi stea și bine. Recunosc că îmi place să fiu în trend cu moda de fiecare dată. Mă răsfăț când am ocazia”, a declarat Anamaria prodan pentru Gazeta Sporturilor.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și: OPINIE/ „Repetarea istoriei prea recente”. PAH despre uitarea ororilor făcute de Securitate înainte de Revoluția din 1989