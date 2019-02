Deși Ciopec are un telefon „old school”, nu „smart” și nu este deloc fan tehnologie, și-a asigurat colegii că se poate procura bilet pentru tramvai trimițând mesaj cu telefonul ori plătind cu cardul direct în tramvai.

Din nefericire, cei care l-au crezut au ajuns să facă „blatul” și să fie prinși de controlori. De această ultimă experiență au avut parte cântăreața Alina Dincă și alți 2 colegi, situație pe care ne-a povestit-o extrem de amuzată, cântăreața, la reîntoarcerea în țară.

„Am avut 3 zile libere, pe care am încercat să le petrecem tot împreună, vizitând cât am putut din minunata Varșovie. În prima zi, am reușit să vizităm un magazin de chiloți de damă, dând sfaturi colegilor pentru consoarte, dar și să mâncăm într-un restaurant din centru. De acolo am plecat spre hotel cu dragii mei Cristi Dumitrașcu și Emilia Dorobanțu. Am comandat un Uber și am coborât lângă stația de tramvai, să-l așteptăm. În timp ce coboram scările, Cristi vede tramvaiul care ne-ar fi dus, după 13 stații, fix în fața hotelului.

Cristi: Mai așteptăm Uberul?

Alina: Vine în 6 minute!

Emilia: Anulează-l, mi-e frig!

A: Ok, dar biletele?

C: Mi-au zis unii colegi că poți lua din tramvai, direct.

Dă și aleargă după tramvai, prinde-l în ultima clipă, caută mașinuța de bilete și…ia-o de unde nu-i. Văd 2 oameni cu legitimație și zic hai să-i întreb, poate sunt special puși aici, să te ajute cu mașinuța de bilete.

Alina: Hello.

Controlorii: lfjksldkfjsdlk lfjsdlkfsd mauah bilet!

Alina: Taci, Cristi, că a zis de bilet. Ăștia sunt.

Îi întind banii și îi arăt că vreau 3 bilete. Încă nu se prinde că nu vorbesc poloneza și încearcă din nou să-mi explice ceva:

Controlorii: kfjhsjkdf lweriero lka bilet!

În fine, se prinde, până la urmă, că suntem fii rătăcitori și i se mută limba pe partea cealaltă. Ne întreabă în engleză.

Controlorii: Biletele la control. Vă rugăm să ne arătați biletele.

Alina: Ce-ai făcut, Cristi? Păi nu cumpăram din tramvai?

Controlorii: Scuze, nu avem timp de discuții. Să mergem.

Și ne dau oamenii jos din tramvai. În secunda următoare, ne-au cerut să le prezentăm actele, moment în care Emilia și Cristi au pus mâna pe genți. Eu, punând discret mâinile pe gențile amândurora, le zic controlorilor că nu avem pașapoartele la noi.

Controlorii: Problemă. Amendă și chemăm poliția.

Amenda ca amenda, dar când am auzit de poliție din nou, zic că asta-i seara noastră.

Între timp, în tramvaiul din spatele nostru s-au urcat Loredana, Ciopec și Jo, care au avut norocul să nu se întâlnească direct cu distinșii controlori, deoarece avea cine să stea de vorbă cu ei deja, nu? Așa că ne-au făcut frumos cu mâna, iar noi am rămas la tratative. Ai noroc, Ciopec! Te ferește Dumnezeu, după ce mergi în fiecare dimineață liberă la biserică și te plimbi prin cimitir! Dar asta-i altă poveste… Revenind la discuție, controlorii au pus mâna pe telefon și au chemat poliția. Singurul lucru bun la care m-am gândit a fost că poate era mai cald la secție decât afară. Mi-am revenit repede și m-am gândit că mă trezeam la 5.00 și că ăștia chiar ne-ar fi dat programul peste cap cu poliția lor și că n-ar fi fost drăguț să ajung la secția de poliție din Polonia, după 29 de ani în care am mers acasă cu tramvaiul 27 fără bilet și n-am ajuns nici măcar să scot actele la control. După vreo 15 minute de tratative, timp în care am încercat să le spunem că știam că se iau bilete din tramvai, controlorul ne dă fatala'.

Au negociat cu poliția polonă

– Nu puteți să luați bilete din tramvaiele vechi și trebuia să știți aceste reguli atunci când vizitați alte țări.

Ce-ai făcut? Adică puteam să luăm bilete din tramvai, doar că ne urcasem într-unul de generație mai veche și nu avea cutiuță?! Pun mâna pe telefon, sun producția show-ului, spun pe repede înainte ce ni s-a întâmplat și ne asigură că vine cineva după noi în cel mai scurt timp. Nu am reușit să așteptăm până au venit colegii din producție, așa că am luat din nou cuvântul în fața distinșilor domni și le-am spus că suntem oameni cinstiți: Măi, băieți, noi suntem vedete foarte cunoscute la noi în țară (mă și pufnea râsul, dar trebuia cumva să ieșim din asta). Am vrut să cumpărăm bilet, n-am găsit cutiuța, asta e. Am venit să filmăm un show, iar acum este pe drum o echipă de la televiziune pentru a discuta cu voi'. În secunda următoare, s-au schimbat la față. Au vorbit ei ceva în limba lor și după alte 10 minute, se întorc la noi, ne spun că au discutat cu poliția și că nu mai vine și ne-au întrebat dacă avem bani la noi. M-am gândit că vor șpagă, dar apoi s-au uitat în spatele nostru și mi-am dat seama de ce.

Alina:- Normal. Unde ai văzut tu vedete fără bani? (Ne mai reveniseră vocea și simțul umorului).

Ne-au spus să ne ducem la cutiuță, să luam 3 bilete și putem să urcăm în tramvaiul următor. Păi nu puteau ei să nu facă atât tamtam? Să nu ne țină în frig? Să nu pună oamenii aia de la poliție pe drumuri? Nu puteau să nu ne facă să ne simțim ca ultimii infractori? Până la urmă, am ajuns la hotel. Ciopec era fericit!”.

