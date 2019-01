View this post on Instagram

Stiu ca uneori iti lipsesc ,plecat prin turnee ,alteori uit ce-ti promit ! Nu sunt oerfect , dar sunt al tau, ?sunt taticul tau si te iubesc ! La multi ani copilul meu frumos !!! Sa fi sanatos si fericit !! Nu suntem tot timpul ochi in ochi , dar cu siguranta pentru totdeauna suflet in sufket ❤️