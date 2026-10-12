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Ce studii au Valerie Lungu și Mirela Vaida: „Nu știi cine o remarcă”. Dezvăluiri făcute la Asia Express 2026 de Alex Gîlcă

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Valerie Lungu și Mirela Vaida la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
Valerie Lungu și Mirela Vaida la Asia Express 2026 | sursa foto: Antena 1
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Asia Express 2026 continuă pentru vedetele rămase în concurs, iar după ce jocul de amuletă a fost câștigat de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Irina Fodor a anunțat că echipele își vor schimba componența.

Înaintea deciziei luate de producători, care va dura doar două zile, după care concurenții vor reveni alături de partenerii lor inițiali, la jocul pentru amuletă au ajuns Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, care s-au luptat cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă într-un spectacol pe scenă, unde au îmbinat cultura chineză cu cea românească.

Cu ocazia acestei probe, publicul de acasă a aflat că Valerie Lungu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC). Lucru dezvăluit chiar de către iubitul vedetei.

„Ea a făcut actorie. Este o bună actriță”, a spus Alex Gîlcă la Asia Express 2026. Iar cel mai surprins de această declarație a fost Maurice Munteanu.

„Aflu că micuța Valerie este și absolventă de UNATC. Uite că asta nu știam. Pe marile scene din China, o mare actriță din România se arată în premieră. Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract. Nu știi niciodată cine o remarcă”, a afirmat celebrul critic de modă.

Mirela Vaida și Valerie LunguVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Din păcate pentru Valerie Lungu, studiile nu au ajutat-o la jocul pentru amuletă, proba fiind câștigată de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Asta probabil și pentru că prezentatoarea de la Antena Stars este mult mai experimentată, ea fiind din anul 2007 solistă a Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, unde a putut fi urmărită în spectacole precum „Poftă bună la Tănase”, „Nevestele vesele”, „O seară la Tănase”, „Bufonii Regelui”, „Scandal în Paradis”, „Dai un ban, dar știi că face” sau „Aplauze, Aplauze”.

Chiar dacă nu are studii în domeniu și a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București, având două mastere, unul în Dreptul Comunității Europene (în cadrul Facultății de Drept) și unul în Comunicare și relații publice (în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice), Mirela Vaida a reușit de-a lungul anilor să se remarce în rolul de prezentatoare TV, cântăreață și actriță.

După ce Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat jocul de amuletă în fața echipei formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost puse de producători să formeze o echipă timp de două zile.

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Tags: televiziune Antena 1 Asia Express educatie Valerie Lungu Mirela Vaida
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