Probleme pentru Gabriela Cristea! Prezentatoarea TV a avut nevoie de îngrijiri medicale!

Gabrielei Cristea i s-a făcut rău și a reușit să reziste până la pauză, însă imediat după, a primit îngrijiri. Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” de la Antena Stars a avut nevoie de o ședință cu aerosoli și, din fericire, și-a revenit, scrie Spynews.

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni. Recent, ea a dezvăluit că, deși îi este greu din cauza programului, continuă să aibă grijă de felul în care arată și merge la salon.

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”.

