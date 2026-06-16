Studiu: Mulți români muncesc în domenii care nu le reflectă valorile, pasiunile și talentele.

Proiectul ADN Vocațional a fost lansat în luna iunie 2025 cu studiul „Vocația Românilor sub Lupă”, la care au răspuns aproape 2000 de persoane și care a scos la iveală o realitate îngrijorătoare: mulți români, de toate vârstele, lucrează în domenii sau poziții care nu le reflectă valorile, pasiunile și talentele.

Evenimentul de lansare a adus în aceeași sală 8 specialiști în educație și muncă, în patru paneluri de dialog dedicate etapelor majore ale vieții profesionale: de la dezvoltarea din primii ani de viață și orientarea vocațională timpurie, până la piața muncii de azi și reorientarea în carieră la profesioniștii seniori, alături de nume precum Carmen Sidon, Fabiola Hosu, Mihaela Feodorof, Vlad Guluță, Andra Pintican, Doru Șupeală și Mihai Zânt.

Un podcast cu povești de carieră autentice

În primul an, ADN Vocațional a construit un podcast care aduce în față poveștile reale din spatele carierelor de succes, acoperind domenii de la jurnalism și magistratură, la psihoterapie, publicitate, muzică și teatru.

În studio au fost invitați profesioniști precum Dragoș Pătraru (Starea Nației, Teatrul Nației), Cătălin Striblea (Europa FM, Vorbitorincii), Alex Nedea (Recorder), Teodor Manea (procuror DNA, profesor universitar), Victor Țăpeanu (Cuibul Artiștilor), Sore (Tot Ce Nu Ne Spunem Podcast), Petronela Rotar (psihoterapeut) și Mia Munteanu (Fennec Studio).

ADN Vocațional împlinește un an. Cum schimbă modul în care românii își aleg cariera!

Tot în acest an a debutat și seria „Atlasul Carierelor”, realizată alături de Mădălina Uceanu, fondator Career Advisor, care construiește harta industriilor din România prin ochii oamenilor aflați în poziții de leadership.

Resurse gratuite pentru cei la început de drum.

Ca parte din ADN Vocațional, a fost lansat și „Kit-ul Primilor Pași”, o serie de conversații dedicate celor care aleg cariere antreprenoriale, realizate împreună cu specialiști din STUP, hub-ul de antreprenoriat al Banca Transilvania.

Aproape 200 de oameni au parcurs cursul ADN Vocațional

În primul an, aproape 200 de persoane au parcurs cursul ADN Vocațional și au făcut primul pas către o direcție profesională mai aliniată cu ele.

194 de burse pentru claritate profesională

În plus, una dintre cele mai concrete forme de impact ale primului an a fost Bursa BT. Cu sprijinul Banca Transilvania, accesul la cursul ADN Vocațional a fost oferit gratuit oricui are nevoie de claritate în direcția sa profesională, dar nu are posibilitatea de a investi financiar în acest demers.

În primul an, 194 de persoane au beneficiat de bursă și au putut parcurge integral programul.

ADN Vocațional împlinește un an. Cum schimbă modul în care românii își aleg cariera!

Parteneriatul cu Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România și un susținător constant al inițiativelor antreprenoriale și educaționale, a fost gândit tocmai pentru a face din ADN Vocațional o resursă deschisă, care creează oportunități reale de dezvoltare pentru cât mai mulți oameni.

„Am pornit acest proiect cu convingerea că se poate munci și cu sens, și cu satisfacție, nu doar pentru supraviețuire. La un an distanță, mă bucur că am putut urmări carierele unor profesioniști extrem de competenți în domeniile lor și am putut pune bazele unei comunități de oameni interesați de claritate în munca lor, iar asta nu ar fi fost posibil fără partenerii alături de care am construit, Banca Transilvania”, declară Paul Olteanu.

Ce urmează

La un an de la lansare, ADN Vocațional sărbătorește primii pași făcuți de toți oamenii care au ales să ia decizii mai aliniate cu ei în carieră. Proiectul intră în al doilea an cu aceeași misiune: să ajute cât mai mulți oameni să muncească din plăcere și satisfacție, nu doar pentru supraviețuire.

Alături de poveștile de viață ale celor care au construit cariere aliniate cu ADN-ul lor Vocațional, de Atlasul Carierelor și Kit-ul Primilor Pași, anul al doilea vine și cu conversații mai dificile, dar necesare pentru felul în care muncim: dependența de muncă, pierderile pe care le trăim pe parcursul carierelor noastre, cum ne antrenăm pentru incertitudine.

“Avem nevoie să vorbim și despre ce nu știm încă, ce ne dă planurile peste cap sau ne duce la epuizare, chiar și atunci când nu avem încă soluții clare, pentru că e parte reală din cum muncim și consumă foarte multe resurse indispensabile pentru o viață profesională care să ne aducă satisfacție”, mai spune Paul Olteanu, fondatorul proiectului. 

Mai multe detalii despre proiect, curs și resursele gratuite sunt disponibile pe ADN Vocațional.

Foto: ADN Vocational

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