Bone filipineze cu plata în rate la Baby Boom Show Romexpo şi cea mai bună ofertă din an

Porțile celui mai mare eveniment dedicat părinților și copiilor, Baby Boom Show, s-au deschis astăzi la Romexpo, iar echipa Genius Nanny, agenţie de bone filipineze, este pregătită să întâmpine familiile cu soluții dedicate pentru liniștea căminului și îngrijirea celor mici.

Aflată la standul pregătit din Pavilionul A (Central), Genius Nanny aduce mai aproape de părinți sprijinul empatic, profesionist și de încredere al bonelor filipineze, persoane dedicate şi recunoscute în toată lumea pentru căldura şi dedicarea lor în creșterea copiilor.

NOU: posibilitate de plată în rate pentru o bonă filipineză

Pentru că înțElege provocările și presiunea financiară prin care trec adesea tinerele familii (mai ales după venirea unui copil pe lume), agenția lansează în premieră la Baby Boom Show cea mai avantajoasă ofertă din an.

Principala noutate a ediției este posibilitatea de a accesa serviciile de recrutare și plasare de bone filipineze prin sistem de plată în rate flexible, o facilitate concepută pentru a oferi accesibilitate și confort tuturor părinților care au nevoie de un sprijin profesionist acasă.

"Ne dorim ca fiecare familie care simte nevoia unui ajutor cald și dedicat să poată beneficia de el cu uşurinţă. Îi aşteptam pe părinţi cu informații despre procesul de selecție și integrare a unei bone filipineze, cu soluții personalizate şi cele mai bune facilități financiare ale anului.

Suntem aici să-i ascultăm şi să le punem în mâini o soluţie care să le facă viaţa mai liniştită alături de copiii lor.", spune Jessica Urda, fondatoarea Genius Nanny.

Genius Nanny la Baby Boom Show, o prezenţă exotică, necesară pentru părinţii activi, moderni

Vizitatorii standului vor avea ocazia să afle direct de la specialiștii agenției toate detaliile despre cum învață copiii limba engleză în mod natural, prin joacă și interacțiune zi de zi cu o bonă filipineză.

Vor primi consultanță gratuită pe loc pentru alegerea variantei potrivite (bonă internă, externă sau servicii de menaj) și o ofertă cu totul specială.

Târgul Baby Book Show este ocazia ideală pentru o ieșire în familie, mai ales că accesul copiilor este gratuit.

Detalii Baby Boom Show:

Perioada: 15 – 18 Octombrie 2026

Locație: Romexpo, Pavilion A (Central) – Standul Genius Nanny

Program de vizitare:

Joi, 15 Octombrie – Sâmbătă, 17 Octombrie: 10:00 – 18:00

Duminică, 18 Octombrie: 10:00 – 17:00

Pentru cei care nu pot ajunge la târg, detalii despre servicii și oferte pot fi solicitate diBona filipineza de incredere | Agentie recrutare bone filipinezehttps://geniusnanny.ro/.

Despre Genius Baby Boom

Este cel mai mare târg din România pentru viitori părinți și copii cu vârsta între 0-3 ani, deja cu tradiție. Ediția de toamnă are loc la Romexpo, iar expozanţii aşteaptă părinţii cu surprize, oferte speciale, soluţii, sfaturi despre sarcină, naștere, alăptare şi îngrijirea celor mici.

Despre Genius Nanny