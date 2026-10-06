Silviu Stănescu, 53 de ani, fost arbitru internațional de handbal, antrenor la CS Ariceștii Rahtivani, în Prahova, este filmat când intră pe teren în timpul meciului cu CSȘ Ploiești 2 (45-21), de duminică, 4 octombrie, din Campionatul Național U15 (sportive de 13-14 ani) și urlă la tinerii arbitri. Momentul a fost reclamat pe rețelele sociale după incidentele de la un meci de junioare de la Timișoara, când părinții s-au bătut în tribune.

Intrare năvalnică pe teren în minutul 4!

Nemulțumit de decizia arbitrilor la o fază, Silviu Stănescu intră pe teren să le reproșeze asta tinerilor „cavaleri”.

Momentul are loc în minutul 4, când scorul între echipa fostului arbitru și cea unde conducător este ex-internaționalul Dragoș Dobrescu era 3-3!

Stănescu acuză neacordarea unui fault, din faza respectivă marcându-se un gol contra formației sale. Pătrunde pe parchet, ridicând mâna, amenințător, și le cere socoteală celor doi oficiali ai meciului.

Pe fundal, se aud urlete în cocheta sală de la Ariceștii Rahtivani (15 kilometri vest de Ploiești), iar spiritele par încinse. „Bă”, „Bă”, „A dat cu piciorul în ea” (n.r. în minge), se aude!

Victorie la 24 de goluri la final

La final, după 20-13 la pauză, echipa de junioare U15 a fostului arbitru internațional cu meciuri importante din competițiile europene la activ, inclusiv în Liga Campionilor la handbal masculin, avea să câștige cu 45-21, după cum a notat și pagina de Facebook a clubului din Ariceștii Rahtivani.

Din Seria D a CN U15 s-au disputat 3 etape. Echipa din Aricești e prima, cu 3 victorii. CSȘ Ploiești 2 ocupă locul al 7-lea, din 10, cu un succes, conform site-ului FRH.

Atitudinea profesorului Stănescu a fost amendată de oameni din handbal. Dar și de părinți ai junioarelor, după cum a scris, pe Facebook, unul dintre ei, cel care a și postat filmarea cu momentul reclamat.

„Mi-am promis să nu mai tac”

„Antrenorul ar trebui sa fie un exemplu de fair play pentru copii și pentru părinți. Mi-am promis să nu mai tac și să condamn lucrurile greșite din handbalul juniorilor!”, a scris acesta.

„Pentru că îmi place handbalul și am copilul implicat în acest sport urmăresc meciurile principalelor echipe din Ploiești la nivel de junioare. Așa că weekendul acesta am vizionat meciul fetelor din Aricești contra CSȘ Ploiești 2. Inițial, faza pe care o prezint nu mi-a atras atenția în mod special, pentru că domnul antrenor al gazdelor are de obicei acest gen de comportament prin care pune presiune pe arbitri, pe adversari, pe copii”, explică tatăl.

Apoi am citit despre mediatizatul scandal de la Timișoara și am realizat pericolul pe care domnul antrenor îl poate genera prin comportamentul său. Având în vedere experiența dânsului de fost arbitru international, director de club de copii și juniori și antrenor de mulți ani la copii și juniori, în opinia mea este inadmisibil un astfel de comportament!

Silviu Stănescu a fost director adjunct chiar la CSȘ Ploiești și antrenor la CSM Ploiești.

„Prin astfel de manifestări, oficialii provoacă tensiunile din tribună”

Părintele susține, apoi, că nu vrea să judece cuplul de arbitri (n.r Badea/ Bucur), „doi tineri sub 20 de ani care chiar îmi plac și au un viitor frumos”, dar „e clar ca din cauza presiunii domnului nu au reușit să ia pe moment o măsură disciplinara contra dânsului și sunt convins că nu a fost semnalată nici în raportul de joc”.

În concluzie, „analizând comportamentul părinților din tribuna de la Timișoara, realizez că, prin astfel de manifestări, oficialii unor echipe provoacă tensiunile din tribună”.

Astfel de manifestări trebuie să înceteze înainte să mai apară și alte „cazuri Timisoara”, ele nu fac decât sa inflameze spiritele.

FRH a convocat de urgență Consiliul de Administrație

Ieri, președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina a propus convocarea de urgență a Consiliului de Administrație, „în vederea analizării situației și stabilirii măsurilor care se impun” după incidentele de la Timișoara.

Cazul se află pe masa Comisiei de Disciplină a FRH și va fi analizat în prima ședință a acesteia: „Totodată, având în vedere gravitatea faptelor, FRH ia în calcul sesizarea organelor de poliție”.