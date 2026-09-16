Fundașul central Breston Malula Sumbula, 25 de ani, jucătorul elvețian de origine congoleză, născut la Berna, a semnat, în această vară, un contract pe două sezoane cu Petrolul Ploiești. Stoperul a impresionat în acest start de sezon: sigur în apărare, dar și 3 goluri, toate cu capul, în 7 partide disputate. Deși în insolvență, cu probleme financiare și cu gazonul de pe „Ilie Oană” distrus, „lupii” sunt surpriza campionatului, locul 4 după ultimul rezultat, 2-2 cu FCSB, pe Arena Națională.

Breston Malula evoluase, până acum, doar în Elveția, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys.

A jucat finala Cupei Elveției în ultimul sezon

Remarcându-se printr-o talie impresionantă, 1,95 de metri, Malula jucase ultima dată pentru formația de eșalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy (care a ajuns în finala Cupei Elveției, pe care a pierdut-o cu St. Gallen, 0-3), după ce anterior evoluase la FC Chiasso (2020-2021) și Yverdon Sport (2021-2024).

În ultimul sezon înainte de FCP, scrie site-ul oficial al clubului Petrolul, Malula a disputat 31 de partide în campionat și 7 în Cupa Elveției, având un total de peste 100 de prezențe în liga a doua helvetă, dar și 13 meciuri în prima ligă, pentru Yverdon Sport (2023-2024).

El era liber de contract după ce a părăsit Lausanne Ouchy (liga secundă), deși avea o opțiune pentru încă un an pe care nu a activat-o pentru a-și păstra deschise opțiunile pentru o mutare în afara Elveției, a relatat portalul congolez Foot. Așa a ajuns la Petrolul.

3 goluri în 7 meciuri

Acum, la Ploiești, Malula a debutat abia în etapa a treia, din cauza unor probleme cu actele. A fost sigur în defensivă, un „turn de control”, dar și letal în ofensivă: 3 goluri marcate, la Voluntari (2-1), contra Corvinului (2-0) și, ultimul, pe Arena Națională, în 2-2 cu FCSB. Prestația sa din meciul cu echipa lui Marius Baciu i-a adus prezența în echipa etapei a 9-a din Superliga, realizată de LPF.

Breston Malula Sumbula

Jucător versatil și tehnic la înălțimea sa, poate juca și ca mijlocaș central în fața apărării.

În urmă cu 4 ani, Malula rămăsese fără angajament și a fost cooptat de echipa Sindicatului Jucătorilor Elvețieni (SAFP).

5 săptămâni cu „șomerii” din Elveția

Timp de 5 săptămâni în fiecare vară, „șomerii” simulează viața unui club profesionist și călătoresc prin țară, încercând să plaseze jucătorii cui este dispus să le ofere un nou contract. „A fost un moment de cotitură în cariera mea”, recunoștea Malula, într-un interviu pentru 24heures. Ulterior, a reușit să prindă un angajament la Yverdon.

Breston Malula are doi frați fotbaliști, Kevin Malula (mijlocaș, 29 de ani, din 2019 la FC Bulle) și Rodrick Sumbula (mijlocaș, 23 de ani, FC Lutry).

Origini congoleze și angoleze

Prin părinți, familia are și origini congoleze, și angoleze.

Ambele naționale au fost la ultimul Campionat Mondial...

Pe vremea când juca la Yverdon, a acordat un interviu pentru pagina oficială de YouTube a clubului helvet.

S-a considerat „nonșalant”, nu dinamic. Întrebat despre numele său, a spus: „Malula este pe teren, Sumbula, în privat”.

Între Instagram și Facebook, a ales „clar” prima rețea de socializare. A râs ironic când a fost pus să aleagă între mare și schi: „Schi, normal, ha, ha, ha!”. Îi place îmbrăcămintea la modă, mai degrabă decât accesoriile. Și se consideră un tip glumeț.

„Între să scot o minge de pe linia porții și să marchez un gol din corner, aleg golul!”

Ce alegi: să scoți o minge de pe linia porții sau să marchezi un gol din corner? „Un gol din corner!”.