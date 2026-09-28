Mii de trenuri care circulă pe rețeaua feroviară din România pierd zilnic minute prețioase din cauza unei neconcordanțe tehnice între sistemele de semnalizare terestră și locomotivele moderne. Anomalia, generată de utilizarea unor echipamente din vechea generație care obligă garniturile să încetinească sub 40 km/h chiar și atunci când linia permite viteze duble, urmează să fie corectată printr-un proiect inițiat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI).

Sute de frânări inutile produse în fiecare zi din cauza diferențelor tehnologice

Originea problemei se află în utilizarea unor inductoare de cale de o anumită frecvență, concepute în trecut ca mecanism automat de verificare a atenției mecanicului de locomotivă. În momentul în care o garnitură dotată cu sisteme moderne de siguranță trece peste un astfel de echipament terestru, sistemul de la bord interpretează manevra ca pe un potențial pericol și impune o reducere drastică a vitezei.

„Instalațiile de autostop de cale de tip INDUSI I 60 utilizează, la limitările permanente de viteză și la parcursurile cu viteză sporită în abatere, inductoare de cale de 2000 Hz cu stare permanent activă, care sunt depășite de mecanicul de locomotivă prin acționarea butonului de depășire ordonată (BDO), procedeul fiind utilizat ca metodă de control al vigilenței”, explică MTI.

Problemele apar, astfel, din cauza interacțiunii între materialul rulant modern, dotat cu sistemul PZB 90, și instalațiile de autostop INDUSI I 60. Iar Ministerul Transporturilor a lansat, recent, în consultare publică un proiect care elimină problema tehnică din cauza căreia trenurile frânau inutil sub 40 km/h.

„Vehiculele feroviare cu motoare echipate cu sistemul de autostop tip PZB 90, care reprezintă o pondere tot mai mare a materialului rulant admis în circulație pe rețeaua feroviară din România, impun, la acționarea BDO, reducerea vitezei sub 40 km/h, indiferent de viteza stabilită a liniei. Rezultă o limitare artificială a vitezei de circulație, cu efecte directe asupra timpilor de parcurs, capacității infrastructurii, consumului de energie, confortului călătorilor și uzurii materialului rulant”, potrivit sursei citate.

Trenurilor erau afectate și pe ruta spre Aeroportul Otopeni

Problema afectează direct și una dintre cele mai tranzitate și moderne rute feroviare din țară, respectiv linia București Nord - Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni). Pe această magistrală, peste 26.000 de trenuri pe an sunt forțate să reducă brusc viteza la intrarea și ieșirea din macazuri, deși infrastructura a fost proiectată să reziste la un parcurs de 80 km/h.

Efectele asupra traficului feroviar sunt uriașe. Frânările repetate fără un motiv real de siguranță provoacă întârzieri sistematice, cresc consumul de energie electrică sau motorină, grăbesc uzura garniturilor și creează disconfort pasagerilor. Doar pe ruta spre aeroport, peste 70 de curse zilnice încetinesc nejustificat de două ori pe traseu.

Ministerul Transporturilor elimină anomalia tehnică din cauza căreia garniturile frânau brusc

Pentru eliminarea acestei situații, printr-un Ordin de ministru a fost constituit, în iunie 2026, Grupul de lucru pentru implementarea soluțiilor de eliminare a utilizării inductoarelor de cale active de 2000 Hz în regim de depășire ordonată (BDO) ca metodă de control al vigilenței și de compatibilizare a semnalizării feroviare cu materialul rulant motor echipat cu sistemul de autostop tip PZB 90 (GL-ICA2000).

Iar Grupul de lucru a propus înlocuirea inductoarelor active de 2000 Hz cu inductoare active de 1000 Hz la limitările de viteză. Soluția păstrează controlul vigilenței mecanicului prin inductorul de 1000 Hz și elimină reducerea vitezei sub 40 km/h impusă vehiculelor echipate cu PZB 90, precum și testarea prealabilă a acesteia în cadrul unui program-pilot.

Proiect-pilot de trei luni pentru ridicarea restricțiilor absurde

Noul ordin pus în transparență decizională propune o derogare temporară de la normele feroviare rigide și lansarea unui program pilot. Proiectul prevede înlocuirea sau modificarea tehnică a inductoarelor problematice cu echipamente care mențin controlul vigilenței mecanicului, dar nu mai blochează viteza trenului.

Programul-pilot are în vedere: limitări permanente de viteză și parcursuri cu viteză sporită în abatere mai mare sau egală cu 60 km/h.

Testarea noilor configurații va începe în termen de maximum 60 de zile și va fi monitorizată timp de trei luni de experții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Primele zone unde se va aplica măsura sunt tronsoanele intens circulate din zona Brașov, cum ar fi sectorul Dumbrăveni - Mediaș.

„Pentru etapa inițială au fost identificate, în cadrul SRCF Brașov, următoarele locații: Dumbrăveni - Mediaș, km 331+051 - 332+727, limitare permanentă de viteză, cu viteza stabilită de 160 km/h și treapta de limitare de 120 km/h; Dumbrăveni - Mediaș - Copșa Mică, km 334+067 - 335+315, limitare permanentă de viteză, cu viteza stabilită de 160 km/h și treapta de limitare de 80 km/h”, potrivit MTI.

Măsura va fi aplicată și la racordul feroviar care asigură legătura cu Aeroportul Otopeni și ramificația Ploiești Triaj.

„În cadrul SRCF București, programul-pilot urmează să fie aplicat pe parcursuri cu viteză sporită în abatere mai mare sau egală cu 60 km/h, la semnalele X, XF, YPSF și YPS aferente ramificației Ploiești Triaj (viteză sporită în abatere de 100 km/h) și la semnalele XR, XRF, YA și YRF aferente racordului Aeroport T1 (AIHCB) (viteză sporită în abatere de 80 km/h)”, se mai menționează în document.

Analizele tehnice realizate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română și specialiștii CFR au concluzionat că modificarea propusă este sigură și nu introduce pericole noi în exploatare. Dacă etapa de testare va confirma că siguranța traficului rămâne intactă, soluția va fi extinsă la nivelul întregii rețele naționale.

Reacția Pro Infrastructură: „Trenurile moderne nu vor mai încetini la 40 km/h la limitări și abateri”.

Asociația Pro Infrastructură a atras atenția încă din mai 2026 asupra acestei probleme, arătând că deși infrastructura a fost modernizată cu miliarde de euro, o regulă instituită în 1975 obligă ramele de ultimă generație să frâneze „inexplicabil” în unele zone, circulând sub 40 km/h.

„În luna mai v-am semnalat o aberație feroviară: ramele Coradia și PESA, locomotivele noi Alstom Traxx și cele modernizate prin PNRR, dar și automotoarele Desiro sunt nevoite să frâneze la 40 km/h în multe locuri de pe rețea în care trenurile vechi trec cu 80-120 km/h. Un ordin de ministru este pe cale să elimine anomalia tehnică”, au precizat duminică, 27 septembrie, reprezentanții ONG-ului, pe Facebook.

Aceștia subliniază că „trenurile moderne nu vor mai încetini la 40 km/h la limitări și abateri”.