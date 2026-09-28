Un radar a fost întors și a pozat zile întregi câmpul de lângă șosea în loc să prindă șoferii vitezomani, în Franța

Un radar autonom instalat pe un drum din nordul Franței a fost mutat cu doar câteva grade, astfel încât nu mai era orientat spre șosea. Timp de câteva zile, diispozitivul a supravegheat câmpul de lângă șosea, în locul vehiculelor care circulau pe D928, relatează publicația Actu.fr.

Radarul a „păzit” un câmp în loc să fotografieze șoferii

Un radar autonom instalat pe drumul departamental D928, la ieșirea din localitatea Rocquemont, în apropiere de Saint-Saëns, în departamentul francez Seine-Maritime, a avut parte de un incident neobișnuit luna aceasta. Dispozitivul nu a fost vandalizat și nici deteriorat, însă a fost mutat suficient cât să nu mai fie orientat spre carosabil.

Timp de câteva zile, radarul a părut să supravegheze câmpul aflat lângă șosea, în locul vehiculelor care circulau pe D928. Potrivit publicației Actu.fr, radarul a fost deplasat cu doar câteva grade, o modificare suficientă pentru a-i compromite funcționarea normală.

Spre deosebire de alte acte de vandalism asupra radarelor, dispozitivul nu avea geamul vopsit, nu era acoperit cu o prelată și nu prezenta urme vizibile de distrugere. Singura intervenție a fost schimbarea orientării sale, iar autorul acestei acțiuni nu a fost identificat.

Dispozitivul a fost repus în poziția corectă după câteva zile

Radarul autonom este instalat pe drumul spre Rouen încă din luna mai 2025 și monitorizează traficul din ambele sensuri de mers. Pe sectorul respectiv limita de viteză este de 80 km/h, într-o zonă unde autoritățile au constatat în trecut numeroase depășiri ale vitezei legale.

Joi, 24 septembrie 2026, dispozitivul fusese deja readus în poziția sa obișnuită, iar funcționarea radarului a fost restabilită.

Locul în care este amplasat radarul nu a fost ales întâmplător. Dispozitivul se află la aproximativ o sută de metri după o trecere la nivel cu calea ferată și la câțiva kilometri de nodul rutier Moulin d'Écalles, care face legătura cu autostrada A28. Înainte de instalarea radarului autonom, la intrarea în localitatea Rocquemont fusese amplasat și un radar informativ, destinat să le reamintească șoferilor limita de viteză de pe acest sector de drum.

Radar împușcat, în Germania

Și poliția germană investighează un incident neobișnuit petrecut pe autostrada B4, în apropierea zonei Oderteich din districtul Goslar, unde persoane necunoscute au tras cu o armă de foc asupra unui radar de viteză recent instalat.

Fapta s-ar fi petrecut într-un interval cuprins între duminică, 1 martie, și marți dimineață, 3 martie, iar pagubele estimate se ridică la câteva zeci de mii de euro.