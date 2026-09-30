Cine transmite România U21 - Finlanda U21. La ce oră începe meciul din preliminariile EURO 2027

Naționala de fotbal U21 a României, condusă de pe bancă de Costin Curelea, speră în continuare la calificarea la Campionatului European din 2027, iar un meci foarte important este cel cu Finlanda U21.

Duelul ar putea fi decisiv pentru „tricolori”: în cazul în care România pierde partida, Finlanda se distanțează la șase puncte de naționala noastră U21. În prezent, România ocupă locul 3 în Grupa A, cu 16 puncte, Finlanda este pe poziția a 2-a, cu 19 puncte, iar primul loc este ocupat de Spania, cu 21 de puncte. Toate echipele au jucat până acum 8 partide.

Meciul România U21 - Finlanda U21 din preliminariile Campionatului European din 2027 se dispută pe 30 septembrie 2026, de la ora 19.00, și este transmis în direct de PRO Arena și VOYO Sport 1.

Naționala condusă de Costin Curelea vine după o victorie în deplasare cu 3-0 împotriva echipei din Cipru, în timp ce Finlanda a învins acasă Spania cu 2-1. În meciul tur, România U21 a pierdut meciul din Finlanda cu scorul de 2-0.

Prima clasată din fiecare grupă se va califica direct la EURO 2027, iar același lucru se va întâmpla și cu cea mai bună echipă clasată pe poziția a doua. Celelalte opt echipe care termină în grupe pe locul 2 vor disputa un play-off de calificare, tur-retur.

Meciul România U21 - Finlanda U21 se joacă la Târgoviște, pe stadionul „Eugen Popescu”, și este transmis live pe PRO Arena și VOYO Sport 1. Partida începe la ora 19.00, pe 30 septembrie 2026.