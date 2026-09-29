În urma eșecului echipei naționale cu Bosnia, gazetarul Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție. „Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă”, a spus acesta.

Ce a transmis CTP

„Am văzut meciul, da. A murit cineva?! E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională de vreo 10 ani. Se spune că fiecare șut în fund este un pas înainte. O să fim mai mari și mai tari, mai mult decât am fost, asta e filozofia. Eu nu cred că vom fi. Orice om logic trage concluzia asta, după atâtea meciuri rușinoase.

Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă. Arătau ca o echipă de ospătari, fără niciun fel de relații între jucători. Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea este că problema este fundamentală și evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei.

Uitați-vă la cum preiau: 80% sunt cu două atingeri de minge, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia cum preiau, nu mai vorbesc de granzii fotbalului. Numărul de pase greșite e imens, este o chestiune de tehnică. Ce strategii?”, a spus Cristian Tudor Popescu la emisiunea „Cap la cap” de la Europa FM.

România, umilită de Bosnia în Liga Națiunilor, scor 2-4

Naționala României a suferit o înfrângere categorică pe Arena Națională, scor 2-4 în fața Bosniei, la capătul unui meci din Liga Națiunilor marcat de un adevărat dezastru defensiv.