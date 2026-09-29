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În urma eșecului echipei naționale cu Bosnia, gazetarul Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție. „Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă”, a spus acesta.
„Am văzut meciul, da. A murit cineva?! E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională de vreo 10 ani. Se spune că fiecare șut în fund este un pas înainte. O să fim mai mari și mai tari, mai mult decât am fost, asta e filozofia. Eu nu cred că vom fi. Orice om logic trage concluzia asta, după atâtea meciuri rușinoase.
Aseară îmi era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă. Arătau ca o echipă de ospătari, fără niciun fel de relații între jucători. Se vorbește de strategie, de Hagi, că a greșit. Părerea mea este că problema este fundamentală și evitată de toți fanii și patrioții: valoarea tehnică a echipei.
Uitați-vă la cum preiau: 80% sunt cu două atingeri de minge, deci se pierde un tempo din start. Uitați-vă la Suedia și Bosnia cum preiau, nu mai vorbesc de granzii fotbalului. Numărul de pase greșite e imens, este o chestiune de tehnică. Ce strategii?”, a spus Cristian Tudor Popescu la emisiunea „Cap la cap” de la Europa FM.
Naționala României a suferit o înfrângere categorică pe Arena Națională, scor 2-4 în fața Bosniei, la capătul unui meci din Liga Națiunilor marcat de un adevărat dezastru defensiv.
Pentru România au punctat Bîrligea (28) și Cicâldău (62), în timp ce golurile Bosniei au fost înscrise de Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) și Mahmic (55).