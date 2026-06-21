Kovacs n-a dat niciun cartonaș galben

Golurile Japoniei au fost înscrise de Kamada (min. 4), Ueda (min. 31 și 83) și Ito (min. 69). Kovacs, sprijinit de asistenții Ferencz Tunyogi și Mihai Marica, a condus fără să acorde vreun cartonaș galben.

Brigada românească a purtat echipamente speciale, cu tricouri magenta fluorescent și dungi aurii, decorate cu insigna Meci 1000.

Echipele de start

Tunisia: Dahmen – Rekik, Talbi, Bronn (Ben Hamida «46) – Valéry, Skhiri (R. Khedira »90+1), Mejbri, Abdi (Achouri «90+1) – Saad (Gharbi »46), Tounekti (Chaouda ’65) – Slimane. Selecționer: Herve Renard.
Japonia: Suzuki – Tomiyasu (Seko «79), Ikatura, Ito – Doan (Sugawara »74), Sano, Kamada (J. Suzuki «73), Nakamura (Y. Suzuki »79) – Ito, Tanaka, Ueda (Goto ’85). Selecționer: Hajime Moriyasu.

Tot duminică, în același grup, Olanda a învins Suedia cu 5-1. Clasamentul grupei îi plasează pe olandezi și japonezi cu câte patru puncte, urmați de Suedia cu trei, în timp ce Tunisia rămâne fără puncte și eliminată. Următoarele meciuri vor avea loc pe 26 iunie: Japonia – Suedia și Tunisia – Olanda.

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