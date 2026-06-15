Nu se întâmplă în fiecare zi ca un atlet să monopolizeze Times Square. Cu atât mai puțin la 18 ani. Dar în aceste zile Lamine Yamal duce lucrurile mai departe. Adidas îl folosește pe fotbalistul spaniol în două locuri centrale ca imagine a uneia dintre campaniile sale globale având din septembrie un acord pe cinci ani care valorează aproximativ 32 de milioane de euro, potrivit BBC, ceea ce îl face unul dintre principalele pariuri ale brandului pentru viitor.

American Eagle l-a transformat pe jucătorul Barcelonei în imaginea lansării Campionatului Mondial din Statele Unite, sub sloganul „Ready for the World” debutând deunăzi un contract tot pe cinci ani, anunțat în ianuarie. Doi giganți comerciali, două campanii diferite și același protagonist în cea mai faimoasă vitrină publicitară de pe planetă.

Times Square, cel mai râvnit metru pătrat din industria publicității

Imaginea este deosebit de revelatoare deoarece Times Square reprezintă cel mai râvnit metru pătrat din industria publicității. Acolo, brandurile nu cumpără spațiu, ele concurează pentru a capta atenția a cel puțin 50 de milioane de oameni în fiecare an cu o medie zilnică de 330.000 de vizitatori.

Și atunci când mai multe companii coincid prin promovarea aceleiași persoane, mesajul este inconfundabil. Conform estimărilor din industrie, afișajele digitale premium din piață pot aduce între 50.000 și 150.000 de dolari pe zi, în timp ce cele mai emblematice locații depășesc chiar și aceste cifre pentru campanii exclusive.

De aceea, este deosebit de semnificativ faptul că imaginea fotbalistului spaniol apare simultan pe mai multe dintre panourile publicitare importante din Manhattan. Lamine Yamal este unul dintre agenții publicitari cu cel mai mare potențial de creștere din sportul mondial. Specialiștii în sponsorizări sportive îl clasează de luni de zile pe tânărul spaniol printre cele mai atractive profiluri pentru branduri.

Mai mult, contrastul este revelator pentru că și alte vedete internaționale ocupă spații publicitare în Times Square. Leo Messi, Jude Bellingham, Christian Pulisic, Jennifer Lopez și cuplul Elsa Pataky și Chris Hemsworth au jucat în campanii pe unele dintre cele mai vizibile afișaje din centrul New York-ului. Cu toate acestea, toate au fost asociate cu o singură locație publicitară. Lamine Yamal, pe de altă parte, și-a multiplicat prezența.

În timp ce alte fețe au împărțit lumina reflectoarelor în Times Square, tânărul fotbalist spaniol a dominat simultan trei dintre ecranele sale digitale gigantice. Lucrul excepțional nu constă doar în apariția acolo. Lucrul excepțional este că mai multe corporații multinaționale decid în același timp că ești cea mai bună investiție posibilă pentru a le ocupa ecranele.

7 mărci comerciale înregistrate deja de Yamal

Diverse analize din industrie evaluează acordurile sale extra-sportive la aproximativ zece milioane de euro anual, o cifră extraordinară pentru un fotbalist de doar 18 ani. În ceea ce privește propriile branduri, Lamine a înregistrat 7 mărci comerciale valabile până în 2035. Acestea nu se limitează la utilizarea numelui său, ci acoperă diferite categorii de produse, permițând diversificarea viitoarelor linii de afaceri.

Yamal în reclama pentru American Eagle
Yamal în reclama pentru American Eagle

Două dintre ele sunt sub numele său complet, iar celelalte sub marca sa „304”, o celebrare a zonei unde a copilărit. Strategia se înscrie într-un trend din ce în ce mai răspândit în rândul marilor vedete, care constă în transformarea numelui lor într-o platformă comercială proprie, așa cum au făcut la un moment dat Messi, Neymar sau Cristiano Ronaldo.

Cel mai scump jucător din lume, potrivit Transfermarkt

Contractul lui Lamine Yamal cu FC Barcelona este scadent în iunie 2031 și a fost parafat exact în urmă cu un an. Bijuteria din La Masia, crescută în Rocafonda, care și-a pierdut frica în parcurile din Mataró, așa cum îi place lui însuși să spună, a semnat primul „super-contract” din carieră cu o lună și jumătate înainte de a împlini 18 ani.

Detaliile sunt confidențiale, până în punctul în care jucătorul, evaluat la 200 de milioane de euro (nr. 1 în lume) conform site-ului specializat Transfermarkt, are o clauză de reziliere secretă. Clauza anterioară era de 1 miliard de euro. AS, L’Equipe și Marca vorbesc de venituri salariale lunare nete, fără bonusuri, de 1.5 milioane de euro.

Rețeaua de afaceri din jurul lui Lamine Yamal se extinde mult dincolo de contractele publicitare tradiționale. Ascensiunea sa a declanșat o strategie structurată axată pe branding personal , condusă de agentul portughez Jorge Mendes (Gestifute), una dintre cele mai influente figuri manageriale din fotbalul mondial – cel care l-a „vândut” mulți ani și pe Cristiano Ronaldo.

Zece persoane se ocupă de marketing și colaborări cu branduri pentru Lamine Yamal

Zece persoane care lucrează aproape exclusiv la cariera lui Yamal, ocupându-se de la marketing și logistică până la strategie digitală și colaborări cu branduri, potrivit Sky Sports. În plus, mai sunt prietenii săi, Moha și Souhaib, și părinții săi, care îi oferă îndrumare atentă în permanență.

Lista companiilor care au investit în el continuă să crească. Operează în cadrul triunghiului strategic format din sport (Adidas, Powerade), stil de viață (American Eagle, Beats by Dre) și tehnologie (OPPO, Konami), pe lângă unele colaborări precum Visa și Nesquik. Companiile au fost interesate să-și asocieze imaginea cu o figură care combină performanța atletică, tinerețea și amploarea internațională.

Explicația este simplă. Brandurile de astăzi caută profiluri capabile să se conecteze cu Generația Z , să genereze conversații pe rețelele de socializare și să proiecteze autenticitate. Yamal are toate aceste ingrediente . Vorbește limba generației sale, are o poveste personală cu care milioane de tineri se identifică și, în același timp, oferă ceva ce nicio campanie publicitară nu poate crea: sentimentul de a fi martor la nașterea unui superstar. Acum, „Generația L” domnește suprem . Generația lui Lamine Yamal. „Companiile nu semnează cu cel mai bun tânăr jucător din lume. Semnează cu următoarea icoană globală.”

Acest factor este crucial deoarece există o regulă de aur în marketingul sportiv: companiile nu plătesc pentru ceea ce este un atlet astăzi, ci pentru ceea ce cred că va fi mâine . Yamal întruchipează exact acest lucru. „El este fața în ascensiune a fotbalului mondial ”, declară American Eagle. Și de aceea investiția este atât de masivă… și de aceea a preluat complet Times Square. „Are 18 ani și încă nu a atins apogeul faimei sale”, conchid americanii.

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