Lionel Messi a transmis un mesaj plin de emoție înaintea ultimului său meci pentru naționala Argentinei. Starul argentinian le-a mulțumit fanilor care l-au susținut.

„Mulțumesc, Argentina!”

Înaintea meciului de adio, căpitanul echipei naționale a Argentinei a transmis mulțumiri sincere milioanelor de suporteri care i-au fost alături de-a lungul întregii cariere internaționale, relatează publicația Marca.

Declarația starului argentinian vine ca o încununare a unui parcurs fabulos, presărat cu momente de cumpănă, dar și cu succese istorice, dintre care cel mai important rămâne cucerirea Cupei Mondiale.

Mesajul transmis de Messi a stârnit un val uriaș de reacții în întreaga lume, fanii și colegii de echipă exprimându-și recunoștința pentru momentele magice oferite pe terenul de joc.

„A sosit ziua pe care nu ne-am fi dorit-o niciodată. A venit momentul. Plec în pace; am dat totul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea şi viaţa mea. Vă mulţumesc că m-aţi iubit atât de mult, vă mulţumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi purta mereu cu mine,” a spus sportivul.

„Mulțumesc, Argentina” , își încheie Messi mesajul, însoțit de o fotografie în care apare sărutând tricoul pe care îl va purta în ultimul său meci cu echipa națională.

Ultimul meci

Messi va juca ultimul său meci pentru Argentina, în noaptea de marţi spre miercuri, împotriva echipei Beninului.

Cu doar câteva ore înainte de începerea amicalului împotriva echipei Benin, ultimul său meci pentru echipa naţională a Argentinei (marţi seară/miercuri dimineaţă, la ora 2:00, ora României), câştigătorul Balonului de Aur de opt ori a vorbit într-un videoclip publicat de Adidas, sponsorul său.

Cuvintele sunt însoţite de imagini care prezintă parcursul său în tricoul Albiceleste, culminând, bineînţeles, cu titlul Cupei Mondiale din 2022 împotriva Franţei.

Un parcurs la naționala Argentinei cu 207 selecții

Lionel Messi (39 de ani) a decis să se retragă din naționala Argentinei, la sfârșitul lunii august. Acesta nu va mai evolua pentru reprezentativa țării sale, punând capăt unei aventuri de peste două decenii. Messi își încheie astfel parcursul la naționala Argentinei cu 207 selecții, 125 de goluri și 46 de pase decisive.

Debutul lui Lionel Messi la prima reprezentativă a venit în 2005. De atunci, starul argentinian a devenit figura centrală a uneia dintre cele mai importante generații din istoria naționalei.

Cariera deosebită a lui Messi la echipa națională cuprinde un titlu mondial, cucerit în 2022, două medalii de argint la Campionatul Mondial, în 2014 și 2026, două trofee Copa America, în 2021 și 2024, dar și alte trei finale pierdute la Copa America, în 2007, 2015 și 2016.