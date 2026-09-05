  • Cu AC Milan, Marco Simone a câștigat de 4 ori Serie A (1992, 1993, 1994, 1996) și de două ori Liga Campionilor (1990, 1994). Are două Supercupe în Italia, două Supercupe europene și Cupa Intercontinentală (1989).
  • În Franța, fostul atacant italian, 4 selecții la națională, a evoluat pentru Paris Saint-Germain (Cupa, Cupa Ligii, Trofeul Campionilor, toate în 1998) și a fost campion cu AS Monaco (2000)
  • Ca antrenor, a pregătit pe AS Monaco, Tours, Laval și Châteauroux (Franța), plus experiențe în Elveția, Tunisia, Thailanda sau Maroc.
  • Stabilit de 25 de ani în capitala Principatului Monaco, Simone este foarte bun prieten cu Florin Răducioiu, cu care a fost coleg și la AC Milan (1993-1994), și la AS Monaco (2001-2002).

Simone aduce „ploaia”… de goluri!

Neînvinsă în Liga Districtuală, echipa feminină Monaco United a terminat pe primul loc în clasament, cu 150 de goluri marcate și doar 6 primite.

Mai rămăsese doar barajul pentru promovare împotriva lui Etoile d’Aubune pentru a-și asigura promovarea. După două victorii zdrobitoare, 10-1 în tur și 6-1 în deplasare, și monegascele vor concura în divizia regională în acest sezon.

N-ar fi o știre dacă pe banca lui Monaco United nu ar fi un nume mare din istoria fotbalului italian: Marco Simone! În urmă cu câteva zile, fetele lui Marco tocmai au reluat antrenamentele.

„Sentiment unic”, în doar un an

„Am semnat deja cu cinci-șase jucătoare. Avem adversare puternice. Țintim același obiectiv: promovarea”, a declarat Marco Simone, care este președintele și managerul clubului de fotbal feminin Monaco United, pentru Actu Foot.

„Am avut multe experiențe în fotbal, ca jucător, antrenor și administrator. Dar a construi un club de la zero și a-l vedea crescând atât de repede este un sentiment unic. A vedea clubul promovat în divizia regională și a fi martorul entuziasmului care se dezvoltă în jurul lui Monaco United este o recompensă extraordinară. În acest sezon, am construit mult mai mult decât o simplă echipă: am construit o familie”, insistă Simone. 

Monaco United a fost înființat anul trecut: „Mulți l-au văzut ca pe un proiect ambițios, dar puțini și-au imaginat că ne vom atinge obiectivele inițiale atât de repede. A fost recompensa pentru munca zilnică asiduă a jucătoarelor, a staffului, a voluntarilor și a tuturor celor care au crezut în noi încă din prima zi. Promovarea a fost importantă, dar este doar un pas în construirea unui proiect mult mai amplu”.

Nu știam dacă am abilitățile necesare pentru a gestiona un grup de fete, iar ele mi-au oferit tot sprijinul lor. Sunt profesioniste și exigente. Am mult entuziasm când ies pe teren cu ele și asta e ceva ce nu am mai experimentat niciodată cu băieții!

Atacantul italian, care s-a retras în 2006, a plasat fotbalul feminin în centrul unui proiect ambițios, „o nouă vitrină a Principatului”.

„Nu credeam că fotbalul feminin va progresa în acest fel”

„Am analizat fotbalul feminin din Europa și, în general, din întreaga lume. Ca să fiu sincer, acum câțiva ani nu credeam că fotbalul feminin va progresa în acest fel. În țări precum Anglia, Germania, Spania și, mai recent, Italia a existat o dezvoltare reală, cu profesionalizare. Din punct de vedere istoric, Franța a fost bine reprezentată de Lyon și PSG. Când te uiți la ultimele finale ale Ligii Campionilor, îți dai seama că acesta este fotbal de nivel înalt. În acest context, m-am gândit că nu este posibil ca Principatul, care a fost excepțional de bine reprezentat timp de 100 de ani de AS Monaco în fotbalul masculin, să nu aibă o echipă feminină de nivel înalt”, a explicat Simone, într-un interviu pentru La Gazette de Monaco.

„Am început să urmăresc campionatul în fiecare weekend, apoi meciurile din Liga Campionilor, pentru că Lyon reprezenta Franța. Și într-un an, urmărind și studiind, am redescoperit valorile sportive pe care le cunoscusem în timpul carierei mele de jucător și apoi de antrenor și pe care nu le mai văd în fotbalul masculin de astăzi. Există, de asemenea, spațiu de îmbunătățire în ceea ce privește tehnica și, mai ales, tactica, dar îmi dau seama cât de exigente sunt jucătoarele, chiar mai mult decât bărbații”, susține peninsularul.

Pentru proiectul de la Monaco, Simone a renunțat la lucrul cu băieții: „Da, au existat oferte, în Elveția la Servette, și în Statele Unite, de la Chicago Stars. Dar îmi doream foarte mult să încep în fotbalul feminin”.

Sprijin de la prințul Albert

„Sunt aici de 25 de ani și am norocul să-l cunosc pe prințul Albert, care este un mare pasionat de sport. Am avut ocazia să vorbesc cu el despre proiect și știu cât de mult îi pasă de dezvoltarea fotbalului feminin”, completează Marco.

Anul acesta va fi găzduit și primul derby de la Monaco dintre Monaco United și AS Monaco Football Féminin, cele două echipe urmând să se întâlnească de două ori în timpul sezonului de campionat din D3.

Pregătit de derby, gata pentru Europa

„În cariera mea, am jucat pentru AC Milan, iar în același oraș era și Inter. Coexistența dintre suporteri, jucători și cluburi, care sunt complet opuse, funcționează foarte bine. Evident, există rivalitate sportivă și derbyuri, dar relațiile sunt bune. Situația este aceeași și la Londra, unde sunt 4 sau 5 cluburi care joacă în Premier League. Așadar, este bine dacă există și alte proiecte în afară de al nostru. Cred că este în spiritul sportului să existe competiție și rivalitate sănătoasă. Nu poate decât să ridice jocul tuturor și, în final, va aduce beneficii fotbalului feminin”, afirmă Simone.

Dacă reușim să facem ceea ce am în minte, ne-ar putea lua doar 4 ani să ajungem în Arkema Première Ligue și încă un sezon pentru a ne califica în Europa, deoarece primele trei cluburi merg în Liga Campionilor, iar al patrulea participă la Europa League.

Din această vară, Monaco United FC are și o echipă feminină de rezerve, o echipă masculină de seniori la nivel de district și a creat categoriile U15 și U18, pe lângă U11.

Racing City Group, o companie care este specializată în dezvoltarea de academii în întreaga lume, este partenerul clubului. Proiectul este condus de trei persoane: cofondatorii Racing City Group, Morris Pagniello și Justin Davis, și Marco Simone.

Racing City Group gestionează un total de peste 26.000 de tineri fotbaliști, inclusiv 8.000 de fete.

Monaco United va juca meciurile pe arena „Didier Deschamps” din Cap-d’Ail.

Când se autopropunea în Liga 1

Acum 7 ani, când îi ura „la mulți ani” bunului prieten Florin Răducioiu prin intermediul Orange Sport, Marco Simone se propunea în Liga 1 din România!

„Îi place foarte mult România! Am făcut multe vacanțe cu el și cu familia lui minunată. Are două fetițe superbe”, spunea fostul atacant al naționalei României.

Marco e foarte bun prieten cu prințul Albert. Are telefonul personal, se aud regulat.

L-a învățat golf pe „Raducci”

„Marco Simone m-a atras către golf. M-a invitat mereu la câte o partidă la Monte Carlo şi, după ce m-am dus o dată, m-a lovit «microbul», cum se spune la fotbal”, a povestit Florin, pentru Gazeta Sporturilor.

„Un club care dezvoltă talente”

„Sunt unul dintre marii jucători străini care au venit aici, dar lucrul pe care aș vrea să-l subliniez atunci când te gândești la AS Monaco sunt jucătorii grozavi pe care i-a dezvoltat, pentru că va fi întotdeauna un club care dezvoltă talente. Noi, jucătorii străini, am adus calitate acestui club, dar cred că și calitatea care a existat atunci și care există și astăzi este academia de tineret. Acest lucru este posibil deoarece au existat antrenori excepționali care au crescut jucători tineri”, declara Marco Simone, pentru site-ul oficial AS Monaco.

După Kylian Mbappé sau Thierry Henry, ASM îl propune pe Paris Brunner, 20 de ani, două goluri în victoria cu Marseille (2-0), din etapa a doua a actualului sezon de Ligue 1, un atacant născut în Germania și venit de la Dortmund.

Prietenul lui Florin Răducioiu atrage toate fetele din Monte Carlo! Fostul mare atacant italian Marco Simone antrenează echipa feminină Monaco United: „Mi-au oferit tot”
Simone, în dreapta, a făcut parte din echipa care a adus titlul la Monte Carlo în 2000. Echipa are 9 titluri în Franța, ultimul în 2017. Foto: asmonaco.com

„Am lucrat cu antrenori extraordinari, printre cei mai buni din lume, precum Sacchi și Capello. Firește, am învățat multe de la ei, dar în cele din urmă, propria ta metodă, modul tău de a-ți conduce echipa și de a fi alături de ea zi de zi, are prioritate față de orice altceva”, explica Marco, într-un dialog cu Onze.

Am câteva idei care vin de la Sacchi, dar nu îl copiez. Fiecare are propriul mod de a face lucrurile. Dar este adevărat că sunt foarte exigent.

„Dacă ar trebui să aleg doar un coleg din acea echipă, acela ar fi Van Basten”

În marea echipă a lui AC Milan, poate cea mai bună din istoria clubului, Marco Simone a jucat alături de regretatul Franco Baresi, Paolo Maldini, Ruud Gullit, Frank Rijkaard ori Marco Van Basten.

„Toți erau impresionanți! Dar a fost minunat să fiu coleg cu olandezul Marco Van Basten, să-l văd antrenându-se în fiecare zi. Dacă ar trebui să aleg doar un coleg din acea echipă, acela ar fi Van Basten”, recunoștea Simone.

După ce am plecat de la Milan, aveam opțiunea de a semna fie cu PSG, fie cu Bayern München. Dar din cauză că eram precaut în privința Germaniei – mâncarea, clima și faptul că țara este mult mai rigidă decât Franța – am ales Parisul. Ambele jucau în Liga Campionilor, dar PSG a fost cu adevărat alegerea mai bună pentru mine, ca italian.

Prietenul lui Florin Răducioiu atrage toate fetele din Monte Carlo! Fostul mare atacant italian Marco Simone antrenează echipa feminină Monaco United: „Mi-au oferit tot”
Marco Simone, la Milano, pe 3 august, la funeraliile fostului coechipier Franco Baresi. Foto: Getty Images

Palmaresul lui Marco

AC Milan

  • Serie A: 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96.
  • Supercupa Italiei: 1993, 1994.
  • Cupa Campionilor Europeni: 1989-90, 1993-94.
  • Supercupa Europei: 1989, 1994.
  • Cupa Intercontinentală: 1989.

PSG

  • Cupa Franței: 1997-98.
  • Cupa Ligii: 1997–98.
  • Trofeul Campionilor: 1998.

AS Monaco

  • Titlu: 1999-2000.
  • Trofeul Campionilor: 2000.
  • Jucătorul anului în Liga 1: 1998.
  • Cel mai bun jucător străin din Franța, desemnat de France Football: 1997-98, 1999-2000.
  • Hall of Fame AC Milan.
  • 387 de meciuri și 120 de goluri în carieră.


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