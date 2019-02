Primele declarații ale lui Tudor Băluță, după transferul la Brighton

Băluţă este jucătorul formaţiei engleze, dar va evolua până la finalul acestui sezon, sub forma de împrumut, la FC Viitorul. În vârsta de 19 ani, Tudor Băluţă a fost, conform InStat, cel mai bun mijlocaş defensiv Under-21 din Liga 1 în 2018, iar în acest sezon a marcat două goluri pentru FC Viitorul.

Tudor Băluţă (19 ani) a semnat un contract pe trei ani şi jumătate cu Brighton, englezii plătind 3 milioane de euro pentru transferul său.

”Sunt foarte fericit să fiu aici – e o zi mare pentru mine şi aceasta este cea mai importantă decizie pe care am luat-o până acum. Sunt foarte fericit şi abia aştept să revin la vară. Am ales clubul pentru facilităţile pe care le are, pentru baza de antrenament, staff, echipă, stadion, totul este incredibil şi cred că am luat decizia potrivită”, a declarat Băluţă pentru site-ul clubului din Albion.

”Dintotdeauna visul meu a fost să joc în Anglia şi sunt foarte aproape să mi-l îndeplinesc. Aştept cu nerăbdare să joc pentru Brighton”, a mai spus internaţionalul român, care poate juca atât în faţa fundaşilor, cât şi în linia defensivă.

”Mereu am urmărit Premier League, iar fotbalul de aici este uluitor – există multă calitate şi fotbalişti foarte buni, echipele joacă un fotbal extraordinar şi sunt tot timpul meciuri imprevizibile, e foarte frumos şi sunt nerăbdător să joc aici”, a mai spus Băluţă, care a început să practice fotbalul la Școala de Fotbal Gheorghe Popescu din Craiova.

”Sunt un jucător versatil, care poate juca atât la mijloc, cât şi în apărare, pentru mine e important să cresc cât pot de mult. Vreau să ajut echipa cât pot”, a adăugat Tudor Băluţă, care a jucat 16 partide şi a marcat două goluri în acest campionat pentru FC Viitorul, primind şi două cartonaşe roşii.

”Vreau să joc cât pot de mult – până acum sezonul a fost foarte bun în România, iar duminică avem primul meci din partea a doua a sezonului. Până la finalul sezonului vreau să joc cât pot de bine, am debutat în naţionala de seniori în octombrie şi a fost un moment extraordinar pentru mine. Familia mea a fost foarte mândră pentru că am jucat la echipa naţională atât de tânăr şi vreau să continui să o fac, iar familia a fost încântată de acest transfer”, a concluzionat Băluţă.

Brighton, locul 13, cu 26 de puncte, după 24 de etape, l-a achiziţionat şi pe atacantul sloven Jan Mlakar (20 ani) de la NK Maribor, acesta fiind împrumutat la echipa slovenă până la finalul sezonului.

EXCLUSIV | Tudor Băluță, mezinul naționalei României, și-a stabilit prioritățile: 'Am ajuns fotbalist. Cartea trece pe planul doi' | VIDEO

Tudor Băluță, 1,91 metri înălțime, are două selecții la prima reprezentativă a României. A debutat anul trecut, fiind promovat de Cosmin Contra direct de la selecționata de juniori U19.

