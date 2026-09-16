Octavian Popescu, 23 de ani, a fost împrumutat de FCSB la Levadiakos, în Grecia, dar scandalul consumului de gaz ilariant, susținut de Prosport, a lăsat în plan secund această mutare. Ziarul a afirmat că poliția l-a găsit într-o stare euforică, în apartamentul său, înconjurat de baloane cu protoxid de azot. Un incident similar, scrie Gazeta Sporturilor, a avut loc în urmă cu un an, când mijlocașul dâmbovițean a cerut ajutorul colegului Alexandru Pantea și al mamei acestuia, asistentă medicală.

Octavian Popescu a fost împrumutat de FCSB la echipa grecească Levadiakos, însă plecarea sa este umbrită de un scandal care zguduie lumea fotbalului românesc.

Ieri dimineață, Prosport a sugerat că fotbalistul a fost descoperit într-o stare critică, cel mai probabil cauzată de consumul de gaz ilariant, o substanță care, deși legală în România, este considerată periculoasă pentru sănătate.

Incidentul care a stârnit controverse

Înainte de meciul FCSB cu UTA, pierdut cu 1-3, Popescu a dispărut fără urmă. Oficialii clubului au încercat să ia legătura cu el, dar fără succes.

Ulterior, poliția și pompierii au fost nevoiți să spargă ușa apartamentului său, unde acesta a fost găsit într-o stare de euforie, înconjurat de baloane cu protoxid de azot. Alături de el se afla o altă persoană.

Fotbalistul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Alexandru Obregia pentru o evaluare, a fost varianta prezentată de Prosport.

La plecarea în Grecia, fotbalistul a spus: „Am avut o răceală, am mâncat şi ceva şi orice mâncam, vomitam. Domnul Mihai Stoica mi-a spus să merg acasă la părinţi, nu a fost nicio perioadă grea”.

Aseară, GSP a relatat că acesta nu este un incident izolat.

Un episod similar, în urmă cu un an

Surse din interiorul clubului au dezvăluit că Popescu a trecut printr-o situație similară în urmă cu mai bine de un an. Atunci, el ar fi solicitat ajutorul colegului său de echipă Alexandru Pantea și al mamei acestuia, asistentă medicală.

Deși relația dintre cei doi s-ar fi răcit ulterior, Popescu și Pantea vor fi din nou colegi la Levadiakos, iar această apropiere ar putea să-l ajute pe tânărul fotbalist să depășească dificultățile.

Reacția oficialilor FCSB

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a refuzat să comenteze pe larg situația: „E o chestiune delicată, care nu are legătură cu fotbalul. Sunt zvonuri. Pe bază de zvonuri, s-a scris un articol. Cineva a spus că s-a întâmplat ceva. El a fost o săptămână liber, a stat o săptămână acasă. Nu am niciun comentariu de făcut, sunt probleme mult prea delicate, care nu țin de fotbal”.

Patronul Gigi Becali a declarat că sunt „minciuni”, dar tonul din intervențiile televizate părea unul ironic. Latifundiarul a subliniat că „nu s-a drogat, dacă nu e ilegal în România”.

Poate că e mai bine acolo, scapă de anturaj. La el e problema de anturaj. Ce anturaj să aibă acolo în Grecia? Nu are bani mulți, ca să cheme acolo anturajul” - Gigi Becali, la emisiunea Liga DigiSport.

În total, la FCSB, singura echipă pentru care a jucat în carieră, Octavian Popescu a strâns 234 de apariții, cu 28 de goluri și 30 de pase decisive.

Ce spun specialiștii

Protoxidul de azot, cunoscut sub numele de gaz ilariant, este utilizat în medicină pentru proprietățile sale analgezice și sedative.

Totuși, consumul recreațional al acestei substanțe poate provoca efecte secundare grave, inclusiv probleme neurologice.

În România, aceasta nu este interzisă, dar în alte țări europene, precum Marea Britanie și Olanda, utilizarea recreațională este strict reglementată sau interzisă.