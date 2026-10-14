Totul despre Balonul de Aur, trofeul care creează legende: cât valorează, cât primește câștigătorul și din ce este făcut

De aproape șapte decenii, Balonul de Aur reprezintă distincția supremă pentru orice fotbalist din lume, transformându-se dintr-o simplă inițiativă jurnalistică într-un adevărat fenomen sportiv global. Câștigarea acestui premiu consacră definitiv cariera unui jucător și oferă argumentul suprem în dezbaterile nesfârșite despre cine merită titlul de cel mai bun din istorie, relatează goal.com.

Cu toate acestea, dincolo de covorul roșu, de reflectoarele ceremoniei și de costumele impecabile ale celor mai mari sportivi ai planetei, povestea ascunsă a trofeului conține detalii tehnice și financiare care contrazic multe dintre miturile populare.

Din ce este confecționat trofeul și cât costă

Contrar a ceea ce lasă să se înțeleagă strălucirea orbitoare a premiului, Balonul de Aur nu este sculptat dintr-un bloc masiv de aur pur. O asemenea construcție ar fi nu doar prohibitivă din punct de vedere al costurilor, ci și extrem de grea pentru a fi manevrată pe scenă.

Realizarea operei de artă este încredințată celebrei case pariziene de bijuterii Mellerio dits Meller, una dintre cele mai vechi din Europa.

Procesul este unul eminamente manual și meticulos, necesitând aproape o sută de ore de muncă artizanală care debutează cu aproximativ șase luni înainte de gala oficială.

Punctul de pornire îl constituie două emisfere realizate din alamă, care sunt sudate cu precizie. Ulterior, meșteșugarii gravează manual cele 32 de panouri specifice care reproduc geometria unei mingi clasice de fotbal.

După ce suprafața este cizelată și șlefuită, pe ea sunt imprimate sigla publicației France Football și anul ediției.

În faza finală, sfera trece printr-o baie de aurire electrolitică, căpătând stratul exterior strălucitor, înainte de a fi montată pe un soclu natural din pirită, o rocă cu aspect mineral unic care conferă stabilitate întregii piese.

Trofeul are o înălțime de aproximativ 31 de centimetri, o lățime de 23 de centimetri și cântărește puțin peste 10 kilograme.

În ciuda aurei sale de neatins, costul strict de producție este estimat la aproximativ 3.000 de euro, o sumă surprinzător de modestă raportată la greutatea simbolică pe care o are trofeul în industria mondială a sportului.

Câți bani primește câștigătorul

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte legate de gală este faptul că prestigioasa publicație France Football nu oferă niciun fel de recompensă financiară directă pentru laureat.

Nu există un cec simbolic pe scenă și niciun fond de premiere monetar asociat trofeului în sine.

Cu toate acestea, triumful la Paris deschide ușa unor câștiguri financiare uriașe, obținute indirect.

Valoarea reală a trofeului se traduce prin clauzele contractuale negociate de jucători cu marile branduri de echipament sportiv și cu propriile cluburi.

Când Luka Modric a cucerit Balonul de Aur în 2018, sponsorul său principal, Nike, i-a virat un bonus de performanță cifrat la circa 800.000 de euro, lansând concomitent o linie exclusivă de ghete dedicate croatului.

În mod similar, în fotbalul feminin, succesul spaniolei Aitana Bonmatí a atras o explozie a parteneriatelor comerciale internaționale, transformând-o într-un vector de imagine căutat de marile corporații globale.

În funcție de cota de piață anterioară a fiecărui fotbalist și de abilitatea agenților săi de a valorifica victoria pe plan de imagine, adăugarea numelui pe lista selectă a câștigătorilor garantează renegocieri contractuale consistente și venituri comerciale substanțiale.

O istorie de peste șapte decenii: de la Stanley Matthews la competiția globală

Inițiativa acordării acestei distincții a apărut în anul 1956, la propunerea jurnaliștilor de la France Football, care își doreau să desemneze cel mai valoros jucător de pe continentul european.

Primul fotbalist care a intrat în posesia premiului a fost legendarul englez Stanley Matthews, urmat de-a lungul deceniilor de monștri sacri precum Alfredo Di Stéfano, George Best, Johan Cruyff, Michel Platini sau Marco van Basten.

Formatul a ținut pasul cu globalizarea fotbalului. Până în anul 1995, trofeul a fost rezervat exclusiv jucătorilor de cetățenie europeană, moment în care regulamentul s-a deschis pentru sportivii de pe orice continent care evoluau la cluburi din Europa, George Weah devenind primul fotbalist non-european încoronat.

Ulterior, din 2007, competiția a eliminat orice barieră geografică, devenind accesibilă tuturor jucătorilor profesioniști din lume.

Între 2010 și 2015, premiul a fuzionat temporar cu forul mondial sub denumirea de „FIFA Ballon d'Or”, înainte ca cele două entități să se separe din nou și să ofere distincții paralele.