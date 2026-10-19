Focar de ploșnițe în Spitalul Colentina din București. Pacienți mutați și igienizare de urgență la Neurologie

Un focar de ploșnițe a fost descoperit recent în cadrul Secției de Neurologie de la Spitalul Clinic Colentina din București, fiind necesară intervenția rapidă a personalului medical și a echipelor de dezinfecție.

Insectele ar fi fost aduse de persoane din afara spitalului

Pentru a preveni orice risc la adresa sănătății persoanelor internate, conducerea unității a dispus mutarea de urgență a șase pacienți pe un alt palier al clădirii.

Reprezentanții spitalului au transmis că sursa focarului ar fi una externă, insectele fiind aduse cel mai probabil în bagajele sau pe hainele unor persoane care au intrat în spital, relatează TVR Info. Compartimentul afectat a fost izolat imediat, iar protocoalele de dezinsecție au fost declanșate fără întârziere.

Procesul de igienizare și tratare a încăperilor din secția afectată este derulat în etape succesive și va fi repetat conform normelor sanitare în vigoare, pentru a se garanta eliminarea completă a dăunătorilor.

Conducerea spitalului dă asigurări că situația este pe deplin sub control și că în urma verificărilor amănunțite efectuate în celelalte secții nu au fost identificate semne de extindere a focarului.

Activitate suspendată temporar la Bagdasar -Arseni

Incidentul de la Spitalul Colentina nu este însă un caz izolat în sistemul medical din București. În urmă cu doar două luni, o situație similară a fost înregistrată la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”.

La acea dată, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a fost nevoită să își suspende temporar activitatea în regim de spitalizare continuă, după ce prezența insectelor a fost confirmată într-unul dintre saloane.

Situație uluitoare la unul dintre cele mai mari spitale de urgență din Capitală. Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” își închide porțile pentru spitalizarea continuă în perioada 17 august – 14 septembrie 2026.

Decizia extremă vine după ce au fost depistate mai multe exemplare de ploșnițe de saltea (Cimex lectularius) în saloanele secției. În momentul declanșării alertei, pe secție erau internați 31 de pacienți, o parte dintre ei imobilizați la pat. Aceștia sunt fie externați, fie direcționați către spitalizare de zi și ambulator, ori transferați pentru siguranța lor.