Alfa Romeo de 30 de milioane de euro dispărută fără urmă

Una dintre cele mai rare și valoroase mașini din istoria automobilismului italian a dispărut fără urmă, iar cazul a ajuns în atenția Procuraturii din Milano. Este vorba despre un exemplar Alfa Romeo 33 Stradale din 1967, evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, care, potrivit anchetei, ar fi fost cedat pentru suma simbolică de 10 euro, relatează publicația Business Online.

Cazul a stârnit interesul colecționarilor de automobile istorice din întreaga lume, iar familia proprietarului oferă acum o recompensă de 100.000 de euro pentru orice informație care poate duce la găsirea mașinii.

100.000 de euro recompensă pentru o Alfa Romeo 33 Stradale din 1967: mașina de 30.000.000 de euro a fost vândută cu 10 euro și a dispărut după moartea proprietarului
Imagine generată cu AI

Alfa Romeo 33 Stradale este considerată un adevărat simbol al industriei auto italiene. Modelul a fost produs în doar 18 exemplare, între 1967 și 1969, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai rare mașini din lume. Automobilul este echipat cu un motor V8 de 2 litri, derivat direct din modelul de competiție Tipo 33. Designul a fost semnat de Franco Scaglione, în colaborare cu Carrozzeria Marazzi, iar modelul este considerat de mulți specialiști una dintre cele mai frumoase mașini create vreodată.

Cum a dispărut mașina

Potrivit anchetatorilor, proprietarul legitim al automobilului era un cunoscut colecționar de mașini istorice, care a păstrat vehiculul timp de zeci de ani. După decesul acestuia, situația s-a complicat.

Moștenitorii susțin că văduva colecționarului ar fi fost supusă unor presiuni psihologice într-un moment de mare vulnerabilitate și ar fi fost determinată să cedeze automobilul.

După transfer, mașina ar fi trecut printr-o societate creată special pentru această tranzacție, iar anchetatorii verifică modul în care vehiculul a fost scos din evidențele oficiale.

Procuratura din Milano investighează șantaj și fals

Ancheta deschisă de Procuratura din Milano vizează suspiciuni de șantaj și fals.

Potrivit avocaților familiei, mașina ar fi fost radiată din Registrul Public Auto din Italia după depunerea unei declarații de pierdere a plăcuțelor de înmatriculare. Verificările au arătat că documentul ar fi fost semnat de un cunoscut colecționar francez, ceea ce întărește ipoteza că automobilul ar fi fost scos din Italia și dus în Franța.

În centrul investigației se află și proprietarul unui garaj specializat din provincia Napoli, descris ca un apropiat al familiei fostului proprietar. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta a avut un rol în transferul automobilului către societatea creată pentru operațiune.

Familia oferă 100.000 de euro recompensă

Pentru că mașina este în prezent fără documente și fără plăcuțe de înmatriculare, moștenitorii au lansat un apel internațional și oferă o recompensă de 100.000 de euro pentru informații care pot duce la localizarea automobilului. Avocații Angelo Pisani, Sergio Pisani și Francesco Sacchetti au transmis apelul către brokeri, colecționari și case de licitații specializate în automobile istorice, considerând că o mașină atât de rară ar putea reapărea pe piața internațională.

Totodată, aceștia au cerut Ministerului Culturii din Italia să verifice dacă automobilul se află pe teritoriul Franței și în ce condiții ar fi părăsit Italia.

Specialiștii spun că, în ciuda încercărilor de a-i pierde urma, un exemplar Alfa Romeo 33 Stradale este extrem de ușor de identificat. Numărul foarte mic de mașini produse, motorul derivat din modelul de competiție și caracteristicile unice de design fac ca vehiculul să fie recunoscut imediat de experții din domeniu.

În 2023, Alfa Romeo a readus la viață legenda modelului 33 Stradale printr-o versiune modernă produsă în doar 33 de exemplare, un omagiu adus unuia dintre cele mai emblematice automobile din istoria mărcii. Deocamdată însă, exemplarul original din 1967 rămâne de negăsit, iar ancheta Procuraturii din Milano continuă. Familia speră că recompensa și apelul internațional vor ajuta la recuperarea uneia dintre cele mai valoroase mașini din patrimoniul automobilistic italian.

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