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10.000 de euro ca să te muți definitiv în anumite regiuni din Grecia. Ce condiții trebuie îndeplinite

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Panoramă pitorească a cetății istorice Ioannina din Grecia, situată pe o peninsulă ce înaintează în lacul Pamvotis, cu moscheea Fethiye și minaretul său evidențiate în prim-plan la apus.
Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care își mută definitiv domiciliul în anumite regiuni afectate de depopulare. Platforma se deschide în octombrie. Sursa foto: Gettyimages
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Grecia extinde programul „Relocare”, prin care persoanele care își mută definitiv domiciliul în regiuni afectate de depopulare pot primi până la 10.000 de euro. Platforma pentru depunerea cererilor urmează să fie deschisă în octombrie, iar una dintre principalele modificări este eliminarea obligației ca beneficiarul să aibă un loc de muncă în zona în care se mută.

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Ce regiuni sunt incluse în program

Platforma pentru depunerea cererilor urmează să fie deschisă în luna octombrie. Programul, lansat inițial în regiunea Evros, este extins acum către noi zone de frontieră și montane, iar condițiile de participare au fost modificate, potrivit CNN Greece.

Una dintre cele mai importante schimbări este eliminarea cerinței ca beneficiarul să lucreze în localitatea în care urmează să se stabilească definitiv.

Extinderea programului a fost anunțată de premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, iar în noua etapă sunt incluse și zone din unitățile regionale Ioannina și Thesprotia.

În Ioannina, programul se extinde în municipiile:

  • Konitsa;
  • Pogoni;
  • Zagori;
  • Metsovo;
  • Voreia Tzoumerka;
  • Dodoni;
  • Zitsa.

În Thesprotia sunt incluse municipiile Souli și Filiates.

Scopul principal este atragerea de noi locuitori permanenți în regiuni care în ultimii ani s-au confruntat cu scăderea populației și îmbătrânirea demografică.

Înscrierile încep în octombrie

În luna octombrie este așteptată deschiderea platformei de înscriere pentru cele opt unități regionale care au fost deja incluse în program: Kastoria, Kilkis, Serres, Florina, Pella, Drama, Kozani și Grevena. Ajutorul financiar este stabilit la 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar și va fi plătit în două tranșe egale, de câte 5.000 de euro.

Prima tranșă va fi acordată după aprobarea cererii, iar cea de-a doua după împlinirea unui an de ședere permanentă în municipiul în care beneficiarul s-a mutat.

Programul de relocare în Grecia / Imagine generată cu AI
Programul de relocare în Grecia / Imagine generată cu AI

Suma este neimpozabilă și nu poate fi executată silit. De asemenea, nu poate fi compensată cu datorii către stat, fondurile de asigurări sau bănci și nu este luată în calcul la stabilirea limitelor de venit pentru alte beneficii sociale sau de asistență.

Pentru participarea la program și pentru plata ajutorului financiar nu este necesară prezentarea unui certificat de atestare fiscală sau de asigurări sociale.

Nu mai este obligatoriu ca beneficiarul să aibă un loc de muncă în noua localitate

Una dintre principalele modificări ale programului este eliminarea obligației de a prezenta o dovadă că beneficiarul lucrează în localitatea în care se mută.

Această modificare extinde categoria persoanelor care pot beneficia de program. Astfel, pot participa și cei care doresc să își transfere definitiv domiciliul într-o anumită zonă fără să fi obținut deja un loc de muncă acolo. În anumite condiții, programul permite posibilitatea de participare pentru rezidenții altor state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, programul îi poate include, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute, și pe absolvenții instituțiilor de învățământ superior care și-au finalizat studiile după 1 ianuarie 2025. Condiția este ca facultatea sau departamentul universitar absolvit să fie situat în aceeași regiune administrativă cu municipiul în care persoana urmează să se mute.

Programul se adresează atât gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, cât și celor cu mai mulți membri. Condiția de bază este transferul efectiv al domiciliului principal în noua localitate. Respectarea acestei condiții va fi verificată de municipalitatea competentă.

Cererile se depun online pe site-ul relocation.vouchers.gov.gr. Pentru noile zone sunt încă în așteptare activarea platformei, lista criteriilor de eligibilitate, documentele justificative necesare și condițiile de acordare a ajutorului.

Și în Spania se derulează un program asemănător. Regiunea La Rioja oferă subvenții de până la 40.000 de euro persoanelor care cumpără, renovează sau construiesc o locuință în satele cu cel mult 5.000 de locuitori. Programul „Revive” este disponibil și cetățenilor români care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

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Tags: Stiri Grecia
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