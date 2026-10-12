30 de flamingo au fost înghesuiți într-o baie din cauza uraganului Isaias, în Florida

Un videoclip cu 30 de flamingo adăpostiți într-o baie a grădinii zoologice ZooWorld din Panama City Beach, Florida, în timpul uraganului Isaias, a devenit viral pe rețelele de socializare. Imaginile cu păsările roz, care se plimbă printre chiuvete și cabine, au atras aproape două milioane de vizualizări.

Adăpost improvizat pentru flamboianța de flamingo

În fața amenințării uraganului Isaias, care a lovit coasta Golfului Mexic în august 2020, echipa ZooWorld a luat măsuri neobișnuite pentru a proteja animalele.

Păsările flamingo, cunoscute atunci când formează un grup drept „flamboianță”, au fost mutate într-o baie cu pereți solizi, care a servit drept adăpost temporar împotriva vântului puternic.

Printre ele s-au aflat și Mr. Sparklepants, liderul în vârstă de 10 ani al grupului, și Scuttle și Mango Shrimproll, două păsări de 3 ani crescute de îngrijitorii parcului încă de la stadiul de ouă, relatează New York Times.

„Dacă nu-i mutam acolo, nu supraviețuiau”, a explicat Erika Newell, directorul operațional al ZooWorld, despre decizia de a adăposti animalele în spații neobișnuite. Potrivit acesteia, spațiul îngust a avut un efect calmant asupra păsărilor, similar cu efectul terapeutic al unei pături grele asupra unui câine agitat.

Șerpii mari au fost adăpostiți în pubele

Păsările Flamingo nu au fost singurele care au avut parte de soluții neconvenționale. Șerpii mari au fost adăpostiți în pubele de gunoi, iar țapii au fost mutați în zona iepurilor.

Înainte ca uraganul să lovească, îngrijitorii, conduși de Kylie Appleton, au filmat condițiile improvizate din baie, iar apoi au baricadat ușa pentru a proteja păsările.

Erika Newell, care a petrecut noaptea într-un apartament de pe terenul grădinii zoologice, s-a trezit din oră în oră pentru a verifica starea animalelor.

„Am trecut prin mai multe furtuni de când lucrez aici din 2017, inclusiv uraganul Michael din 2018, care a fost devastator pentru zona noastră”, a spus aceasta pentru New York Times.

Amintiri din alte dezastre naturale

Imaginile din baia grădinii zoologice au trezit amintiri din timpul uraganului Andrew, un dezastru de categoria 5 care a lovit sudul Floridei în 1992. Atunci, o fotografie emblematică a surprins păsările flamingo ale unei alte grădini zoologice adăpostite într-o toaletă, o măsură similară celei luate la ZooWorld.