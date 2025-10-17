Scandal în complexul rezidențial de lux Onix Park Residence, din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități. „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”, zice administratorul. Locatarii, în schimb, acuză indolența acestuia, plus proasta calitate a construcțiilor. Unde s-a ajuns afli din libertatea.ro.

Asociația „Sprijină Câinii”, din Vaslui, a primit multe milioane de euro în ultimul cincinal, pentru a omorî în jur de 3.500 de câini pe an, după 14 zile petrecute în adăpost, evident. Potrivit șefului acesteia, cel mult 10-15 % din câinii ridicați de pe străzi sunt adoptați. „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”, susține senin Ion Păun, într-un reportaj-eveniment publicat în Libertatea.

Studenții de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca protestează față de mutarea majorității cursurilor în locații din afara orașului. Ei reclamă în libertatea.ro: lipsa transportului, timpul lung petrecut pentru a ajunge la cursuri și absența oricăror facilități pentru a servi masa. La wc-uri nu curge apa, iar lifturile au cedat din prima. De frică, profesorii nu scot niciun cuvânt.

Pentru edilii locali, prioritatea finalului de an pare să fie „focul de artificii cu final apoteotic, în jet de steluțe și ploaie de aur”, a fost un citat. Iar acest lucru se întâmplă sub ochii Guvernului, pe platforma de achiziții publice SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro fiecare pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”. Dezmățul e relatat pe libertatea.ro.

Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” este invadată de ploșnițe și de șobolani. Mulți studenți refuză să mai participe la cursuri, dar există și profesori care – în ciuda recomandărilor sanitare emise chiar de conducere – le pun absențe. Biologii au însă un câmp fertil de studiu în zonă: după intervențiile cu substanțe speciale, insectele și rozătoarele rezistă eroic.

